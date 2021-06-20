行政院授權台積電與永齡基金會代表，洽購BNT德國原廠疫苗。總統蔡英文有4點裁示，其中第4點為「台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT今年及未來疫苗」。前民進黨立委郭正亮表示，總統第4點裁示最有意思，政府過去硬不跟上海復星接觸，結果現在要回過來要承認上海復星的代理商地位，這也就是承認你過去不對嘛。

郭正亮20日(2:31:14)在政論節目《新聞大白話》中表示，總統4點裁示，第4點最有意思，原廠製造、原廠包裝、直送台灣，並不是重點，因為東洋製藥那時就做得到了，跟上海復星簽約，一樣是從德國送過來。重點是蔡總統第4點講了一句話，他說台灣的政府會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商共同商議，然後由政府採購BNT今年及未來的疫苗，這句話才是核心。

郭正亮接著表示，政府硬不要跟上海復星接觸，結果沒成；現在要回過來要承認上海復星的代理商地位，實在是沒什麼面子，就是承認你過去不對嘛。而政府把台積電拉了進來，就產生了一個新的作法，之所以把德國政府拉進來，是因為德國政府公開表態過，說不會介入德國BNT企業的決策。

郭正亮指出，台灣可能有兩條路同時走，第一個就是台積電，因為德國一直希望台積電去德國投資，還有保證車用晶片的穩定供應，所以可能台積電會跟德國政府做這個承諾，然後德國政府就跟德國BNT買疫苗，然後用日本政府的模式，送給台灣政府，這是「贈與模式」，台積電則承諾對德國供應晶片，這叫「晶片換疫苗」，所以第4點聲明要把德國政府放進來。第二個是永齡基金會這條路，不過德國BNT還是會叫你去跟上海復星談。