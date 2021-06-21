在周杰倫的經典歌曲《髮如雪》、《千里之外》、《青花瓷》MV裡，有著一頭烏黑亮麗的秀髮，相當有氣質與古典美的女主角夏如芝，去年與型男演員張捷結婚，生下一個可愛女娃芝麻。

沒有人「天生就會當媽媽」。身為新手媽媽，夏如芝說她剛出月子中心時超崩潰，當時還是新生兒的芝麻每睡1、2個小時就會醒來，個性容易緊張的夏如芝常擔心芝麻會不會不小心被悶住而不斷半夜起身查看，常常搞得自己一整個晚上都沒睡！當芝麻哭泣時，她也因為不知道原因而緊張崩潰。後來照顧久了，慢慢習慣了，也才找到適合自己與芝麻的照顧方法。

女兒3個月大睡過夜 有ME TIME好重要

夏如芝的女兒芝麻，在3個月大時就可以睡過夜。夏如芝覺得，能讓芝麻睡過夜、每天乖乖早睡的方法是做好「睡前儀式」。她自己的做法是：每天固定時間睡覺、開很暗很暗的小夜燈營造睡眠氣氛、固定先洗澡再喝奶、睡前瓶餵餵飽、固定放下雨聲的背景音。每天重複這樣相同的睡眠情境並維持整晚，若半夜偶爾醒來會給予奶嘴安撫。

現在芝麻每天晚上8點就會睡覺，夏如芝可以與老公張捷有4個小時的夫妻相處時間或是屬於自己的ME TIME。夏如芝笑著說：「如果想要多一點ME TIME或與老公輕鬆相處的時間，想辦法讓小孩早點睡覺，真的很重要！」

貓哥哥吃醋，咬人、嚇人樣樣來

夏如芝有養一隻大芝麻1歲的公貓發財。芝麻出生後，發財很吃醋，當夏如芝在照顧芝麻時，發財常會跑來咬夏如芝的腳；當芝麻在房間睡覺時，發財也會去開房門並發出很大的聲音，把芝麻嚇哭。但即使是這麼愛吃醋的牠，也有照顧芝麻的時候。有一次夏如芝聽到芝麻在哭，因為當時正好在忙著做飯，她沒有立刻過去，只是溫柔的說「等一下喔～媽媽等一下就過來」，後來她聽到發財也跟著叫，就過去查看，發現發財在芝麻旁邊一邊喵喵叫，一邊頻頻轉頭看向廚房，就像是貓哥哥要提醒夏如芝「芝麻在哭」般，讓她覺得很貼心。

母嬰連結好神奇！小孩是大人的鏡子

夏如芝提到曾經看過紀錄片講「母嬰連結」，只要寶寶哭，媽咪無論隔多遠都會知道。她當時看了覺得「未免也太誇張」，結果有一次她雖然沒直接聽到，但心中總是有「芝麻在哭」的感覺，於是去房間看芝麻，果然發現芝麻在哭！她覺得這種母嬰連結很神奇。夏如芝也感性的說：「直到芝麻出生後，我才發現自己真正理解到，原來『寶貝』這兩個字是那麼的深切！因為我真的完全感受到芝麻對我的重要，她的所有一切都連繫、觸動著我，我是多麼多麼想寶貝著她！原來這就是『寶貝』的感覺。」

芝麻的個性很乖巧鎮定。夏如芝指出，每當芝麻跌倒時，她都會……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年6月號)