「小寶最近老是在半夜哭個不停，是腸絞痛嗎？還是生病了呢？」孩子在晚上哭鬧不休，往往是因為脹氣不舒服。想讓寶貝安穩入眠、一覺到天亮，趕快來試試這套超有效的「嬰兒排氣操」！

小嬰兒的肚子本來就會鼓鼓脹脹的，怎麼判斷有沒有脹氣呢？林口長庚醫院新生兒科主任江明洲表示，嬰兒脹氣時除了肚子鼓脹，輕敲腹部還會發出「咚咚咚」的鼓聲。若輕輕叩擊寶寶的腹部聽到鼓音，就可以判斷是脹氣。

哭鬧、奶喝太快、乳糖不耐 都可能引發腹脹

1歲以下嬰兒脹氣是很常見的現象。大聲哭鬧、奶喝太快、沒有及時喝奶、乳糖耐受性不佳、牛奶蛋白適應不良、牛奶蛋白過敏都可能會引發脹氣。媽咪哺餵母乳時吃豆腐、豆漿、地瓜、蘿蔔等產氣食物也可能讓寶寶出現脹氣的反應。不過只要寶寶的食慾、精神、活動力都正常，不需要太擔心。

合併發燒、拉肚子、嘔吐 要馬上就醫！

江明洲表示，寶寶喝完奶肚子通常會變得又圓又大，這是因為嬰兒的腹壁肌肉比成人薄，稍微吃一點東西就會脹得很明顯，此時只要確保孩子有順利嗝氣、放屁就可以了。

一般脹氣持續的時間通常很短暫，也不會出現發燒、拉肚子、劇烈嘔吐（吐出黃綠色膽汁）、肚子壓痛等表現。如果寶寶出現脹氣以外的症狀，食慾及活動力下降，要小心可能是疝氣、腸炎、腸胃炎、腸阻塞、腹膜炎、先天性巨結腸症、腸穿孔或細菌性腸發炎。

嬰兒排氣操：防脹氣、助消化、解便秘

如果寶寶時常因為脹氣而哭鬧，可以試試這5種方法來改善：

1. 餵完奶確實拍嗝

2. 餵奶前預做準備，不要等到寶寶開始哭才餵。

3. 確保奶瓶奶嘴洞口大小適中。

4. 哺乳期避免食用過多產氣食物及乳製品。

5. 每天替寶寶按摩腹部促進腸道蠕動。

‧ 腹部按摩注意事項

＊按摩前深呼吸、稍微伸展一下讓身體放鬆。

＊將室溫控制在25或26度，冬天視情況開暖氣。

＊調整室內燈光，避免讓光線直射寶寶眼睛。

＊選擇無添加香料、沒有味道的乳液或按摩油。

＊在地板鋪軟墊，確保按摩環境舒適安全。

＊避免在過軟的床上或過高的平台上按摩。

＊按摩時將毛巾捲成麻花圈住寶寶的頭，會讓（6個月以下）寶寶比較有安全感。

‧ 改善脹氣按摩手法

步驟1.雙手交疊，掌心放在腹部，輕聲對寶寶說：「馬麻現在要幫你按摩小肚肚囉！」

步驟２.掌心向下，左右交替在腹部做出「舀水」（類似水車轉動）的動作。

步驟３.握住腳踝往腹部推，稍微用點力讓寶寶的大腿根部貼近腹部。

步驟４.輕輕抓住大腿和小腿左右搖晃讓寶寶放鬆。

步驟５.一手掌心放在腹部順時鐘畫到6點鐘的位置。

步驟６.接著另一手掌心從……

完整圖文請看：【嬰兒與母親】

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年6月號)