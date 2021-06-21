有人認為夫妻各自管理金錢可以避免日後糾紛，有人則認為婚後共享財產才算是真正的一家人，結婚以後如何規劃家庭財務？需要設立共同帳戶嗎？夫妻之間怎麼談錢才不會傷感情？

一名32歲人妻日前在臉書發文抱怨另一半愛計較，婚後所有開銷都堅持各付各的，讓她心裡相當不平衡，甚至升起離婚的念頭。婚後AA制，真有這麼嚴重嗎？

婚後各付各的=劃清界線？

律州聯合法律事務所主持律師賴芳玉表示，在華人世界，夫妻關係不分你我。很多夫妻都認為擁有彼此的銀行密碼、E-mail帳號、手機密碼是一種親密的表現，AA制這種做法有點像在劃清界線。加上女性對親密關係的需求比男性更多，在婚姻中容易產生不安全感，一旦碰到這種情況，難免會質疑對方不愛自己。

金錢分配方式 不等於感情親密程度

既然如此，想和另一半AA制應該怎麼做呢？賴芳玉表示，各付各的前提是彼此有成熟的感情觀，不會將「怎麼用錢」與親密關係連結。最好講清楚對親密關係的想法，讓另一半知道「這樣做不代表不愛你」，雙方取得共識再進一步溝通。她笑說：「只要彼此講好，AA制沒什麼不行。像我跟老公從交往到現在一直都是各付各的，感情還是很好。」

台灣夫妻財務分配 3種做法比一比

目前台灣夫妻的財務分配大概可以分成3種做法，一種是先生把薪水、存摺、印章交給太太管理；一種是各自管理自己的薪水，先生每個月固定給太太一筆錢支付家用；一種是建立一個支付家用的共同帳戶，雙方每個月從薪水中提撥固定金額到該戶頭，由其中一方管理支出。

賴芳玉表示，第一種做法在自己創業開公司、工作忙碌的男人身上特別常見，比如企業主、診所醫師。第二種做法在經濟條件不錯的雙薪家庭比較常見，例如老師、公務員或工程師。會採取第三種做法的夫妻大多是年輕世代或具備男女平權觀念的家庭。如果要說哪一種做法比較好，她會建議設立共同帳戶，讓夫妻共同承擔家用。

設立共同帳戶三個好處

賴芳玉分析，設立共同帳戶可以突破傳統性別迷思，讓太太取得與先生平起平坐的地位，不但可以減輕太太的家務負擔，對控制家庭開銷及穩定夫妻關係也有很大的幫助：

‧ 減輕太太的家事負擔

很多男人都認為只要扮演家庭的經濟支柱，就不必再承擔其他責任。夫妻一起承擔家用可以讓先生不再有藉口規避家務，減輕太太在家庭中的負擔。

‧ 控制家庭開銷

有些家庭主婦不懂得先生在外面工作的辛苦，花錢毫無節制，這樣做比較不會發生「太太亂花錢」的問題。

‧ 穩定夫妻關係

共同支付家用可以讓夫妻取得平等地位，這種男女平等的關係可以讓婚姻結構比較穩定。

夫妻財產劃分3制度 律師說給你聽

從法律面來看，台灣夫妻的財產劃分可分為……

完整內容請看：【嬰兒與母親】

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年6月號)