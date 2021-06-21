很多人上網搜尋「孕期分泌物多、孕期分泌物顏色、孕期分泌物黃色、孕期分泌物味道、孕期分泌物咖啡色」等關鍵字，也有不少人搜尋「懷孕出血粉紅色、懷孕出血幾天」，究竟懷孕分泌物有哪些異常警訊？

孕期分泌物，怎樣算正常？

東元綜合醫院婦產部陳文斌主治醫師指出，孕婦正常的陰道分泌物為蛋清狀（透明稠狀）。如果沒有感染發炎，透明蛋清狀分泌物會一直持續下去，也會隨著週數增加而愈來愈多。

懷孕分泌物太多，正常嗎？

懷孕後腺體分泌物變多，口水、眼淚、陰道分泌物等都會變多；而且陰道Ph值改變，原本懷孕前是弱酸性，懷孕後隨著分泌物增加，Ph值變成偏中性或弱鹼性，較易感染。

陳文斌醫師也指出：「分泌物多少並不是重點，而是要看顏色與外觀。」所以分泌物如果較多，但如果是透明蛋清狀，其實也是正常的現象。有人會將分泌物與破水搞混，但分泌物是「透明黏稠狀的」；而羊水由於是胎兒的尿，則是「金黃色清澈水狀」，不會是黏稠狀的。

孕期分泌物，怎樣算異常？

‧ 感染

陳文斌醫師指出，有些分泌物雖然有感染，但不一定有異味，以顏色性狀等來區分較準。分泌物有顏色（白色或黃綠色或淡綠色），就表示有感染，大多不會自己好，但有些人吃益生菌可能會有所改善。

例如大腸桿菌感染，分泌物可能會呈黃綠色或淡綠色，性狀像鼻涕般；而滴蟲感染，則是分泌物有泡泡。但有些分泌物不一定會流出來，像念珠菌感染，雖然分泌物呈白色起司狀或豆腐渣狀，卻可能卡在陰道而不自知，經常要等到內診或產後6～8週子宮頸抹片時，才會發現。

念珠菌、大腸桿菌、滴蟲是三種較常見的感染，無論是這三種哪一種感染，倘若感染程度較嚴重，會陰部的皮膚也可能會癢。

‧ 破水

破水是金黃色清澈狀液體。孕婦大多都是37週足月以後才破水；少數孕婦會早期破水，少數人懷孕前子宮腔已感染、或是將宮縮誤認為是胎動，這些都有破水的可能（宮縮可能會導致破水）。

‧ 有血的分泌物（出血）

*粉紅色：通常表示分泌物中的血量較少。

*咖啡色：通常表示可能在陰道內已有一段時間才排出。

*鮮紅色：鮮紅色通常表示血量較多，是三種有血的分泌物中，最不好的狀況。

懷孕出血的原因？

陳文斌醫師指出，懷孕出血是異常的現象。懷孕初期可能的原因很多，包括子宮頸息肉、懷孕初期胚胎不穩、孕婦本身黃體素不夠、胚胎有異常…等原因，甚至情緒不穩定、熬夜、拿重物、壓力大都可能會導致出血；懷孕中期較少出血，如果有出血，則大多與子宮收縮有關，睡不好、壓力大都是可能宮縮的原因；懷孕後期則除了宮縮以外，前置胎盤、胎盤早期剝離、或要生產了落紅，都會出血。

何時要就醫？

‧ 感染

無論分泌物是白或黃綠色或淡綠色，由於……

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本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年6月號)