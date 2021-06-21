回憶殺》在感情裡，「誠實」是必須，但不代表說出來的話，不會被議論，模特兒出身的女星馬諾，轉往演藝圈發展，不是因為美貌傾國傾城，也並非才華特別出眾，而是她在節目上發出豪語，要嫁就嫁「寶馬男」，引發熱議，被封為一代拜金女，如今近10年過去，抱持如此擇偶態度的馬諾，這些年又是何光景？

馬諾臉蛋亮麗、身材纖瘦高挑，原本是個模特兒的她，帶著時尚的氛圍進入演藝圈，出唱片、演戲、主持等多方發展，但沒能打出知名度，直到2012年，她參加了大陸知名婚戀交友真人秀節目《非誠勿擾》，娛樂博主「影視大豪俠」表示，這個節目，讓馬諾承受了不小的爭議，但更多的，是給了她在娛樂圈發展的諸多機會。

馬諾的拜金名言引發負評，被眾人貼標籤，跟「拜金女」畫上等號。(取材自馬諾微博)

馬諾當時做為配對參加者登上了《非誠勿擾》，面對男性參加者趙晨的告白，馬諾選擇直接表達對物質的要求，說出了名言：「我寧願坐在寶馬裡哭，也不願坐在自行車上笑」，原本默默無聞的她，瞬間知名度爆發，但卻是負面的，觀眾反感，馬諾就此與「拜金女」畫上等號。

馬諾雖2年前澄清了拜金言論部分是因節目安排以及玩笑話，但這些年她的社群卻還是在曬光鮮亮麗的生活。(取材自馬諾微博)

因為拜金豪語爆紅後，馬諾在圈內發展比起之前可說是大躍進，邀約不斷，她得到了《小女孩》、《最美的時光》、《寶馬狂想曲》等演出機會，也接了很多代言、廣告，甚至演出由余文樂主演的《春嬌與志明》，不料當年的言論又被挖出議論，加上演技受質疑，最終馬諾的戲份因輿論而被刪除。

2019年時，馬諾罕見在微博談論了她說出拜金名言的內幕，她解釋，當時節目安排她接受的配對對象，是一個演海歸富二代的男嘉賓，她也因此在拒絕他人時，說出了那句名言，無奈表示「我說話不妥，完全可以剪了不播…我只是開玩笑拒絕他」，不料這句話，會成為眾人長長久久給她貼上的標籤，她更在文中寫下：「這十年，我學到最深刻的東西，就是把別人當好人，會被騙得很慘。例如：我」，但即便馬諾澄清了自己拜金女的形象，但這些年來，她仍勤於更新社群，展現的多是光鮮亮麗、質感享受的生活，相當耐人尋味。