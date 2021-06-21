近期中國大陸和澳洲之間的關係持續緊張，陸媒《環球時報》總編輯胡錫進甚至公開稱應準備以彈道飛彈攻擊澳洲。澳洲國防智庫專家建議，澳洲應強化本土基地設施，讓美軍戰略轟炸機進駐，甚至自行採購B-21轟炸機，加強對中國大陸的嚇阻能力。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前表示若大陸武力犯台，澳洲會履行支援美國及盟友的承諾；之後胡錫進公開要求北京政府制定「報復性」計畫，包括以飛彈「對澳本土軍事設施及相關關鍵設施遠程打擊」。

澳洲前國防部副部長、著名戰略學家狄布（Paul Dibb）表示，近期中國大陸持續出現類似言論，與1979年中越戰爭爆發前類似；並稱中國大陸也可能採取其他手段，如進入澳洲專屬經濟海域、威脅其海上能源平台等，都能給予澳洲政府更大的壓力。

澳洲國防智庫「理查威廉斯爵士基金會」（Sir Richard Williams Foundation）研究員雷亞德（Robbin Laird）和前資深國防官員汀柏萊克（Ed Timberlake）在軍事新聞網站「Breaking Defense」表示，澳洲政府已承諾發展遠程打擊能力，但該計畫須耗費多年時間才能完成，故建議美國與澳洲加強合作，包括於澳洲建立戰略轟炸機基地等。

兩名學者指出，美軍B-1B轟炸機先前已有於澳洲北部執行任務的經驗，而讓美軍轟炸機隊駐防澳洲，將能加強其與澳洲軍方的聯合作戰能力，並讓正考慮是否採購B-21轟炸機的澳洲政府，在相關政策上獲得更明確指引；且若讓B-2轟炸機固定於澳洲部署，將對中國大陸構成強大壓力，並向北京政府釋出強烈訊息。