台灣近日疫苗開打，不少人出現副作用，包括頭痛、發燒、疲倦等，也讓人憂心當前的症狀是因為施打疫苗所產生的副作用？還是染疫了？畢竟施打疫苗主要目的是避免重症而非避免感染，施打後還是有可能染疫。

●是疫苗副作用還是染疫？醫：注意「一疲二發四疼痛」

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，新冠肺炎染疫症狀相當多，施打疫苗的副作用也不少，要全部記起來其實不容易，建議可記住「一疲二發四疼痛」，也就是疲勞，以及發燒、發寒，還有注射點疼痛、頭痛、關節疼痛、肌肉疼痛。若出現這些以外的症狀就要提高警覺。

黃軒醫師指出，施打疫苗後之所以會有副作用，是因為疫苗正在訓練免疫力，免疫力受到激化便會出現這些副作用。因此通常免疫力較強的年輕人，副作用會較常見、較為明顯。反之，免疫力較低的長者，雖可達疫苗保護作用，但通常免疫反應相較不會那麼激烈，副作用出現的機會自然較低、較不明顯，不過還是多留意為佳。

(圖/今健康提供)

新冠肺炎的症狀，除了前述所提到的與疫苗副作用相似的症狀外，常見還包括咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、嗅味覺異常、噁心、想吐、腹痛、腹瀉、胸悶、胸痛、呼吸急促等症狀。另一方面，也需考量到接種者本身是否有其他疾病，剛好就在這時候發作，例如中風、心肌梗塞等。因此若有出現「一疲二發四疼痛」以外的症狀，應提高警覺盡早求救。

症狀出現的時間也是一個參考，黃軒醫師表示，疫苗的副作用通常是在施打後至48小時內出現並消失，而新冠肺炎多有14天潛伏期，因此若是在施打後48小時之內出現的暫且不必過度緊張，但48小時之後才出現就得適度的懷疑。

(圖/今健康提供)

●施打疫苗後出現症狀怎麼辦？

施打疫苗後，不論是出現疫苗的副作用或新冠肺炎的症狀，當下最重要的就是確認和求救。黃軒醫師建議多留意接種者48小時內的狀況，若接種者施打後出現副作用症狀，可初步先以前述的方式作判別。

若發現可能為染疫症狀或其他不明原因的急症，如有疑慮盡速與接種單位聯繫，接種單位在施打疫苗時會提供相關資訊，在聯繫時詳細敘述症狀，以利釐清並做相關處置。