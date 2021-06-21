星座專家唐綺陽於官方頻道分享6/21～6/27星座運勢，五、六、七月是今年怪事最多、變數最多的時候，尤其是對立的能量，到處都有爭執，也會導致眾人心慌。6/21就是夏至，夏至是太陽進巨蟹的時候，又開啟一波對峙能量，所有的公司行號、公家機關或政府組織都要當心，這股能量會讓生活中紛擾增多。

6/23水星將順行，水逆終於結束，過去這段時間水逆讓混亂的狀況更加嚴重，很多溝通不良、接觸不良的情況，經歷慘痛的教訓後，我們要用全新的態度來面對，怎麼樣去溝通、怎麼樣去與人接觸，刻不容緩，不能存有僥倖的心理。

6/26海王星開始逆行，會逆行到12月，算是滿漫長的，因為海王星是雙魚座的守護星，所以對雙魚座的影響比較大，逆行期間會讓別人看到過去，雙魚座身上也會飄散自省的特質，比如說喜歡懷舊、懷古，也喜歡檢討過去，是自我更新的好時機。對一般人來說，會慢慢感知到內部的問題、身心靈的狀況，千萬不要認為是想太多，如果直覺自己出問題，那就是該改進的地方。

本周金星在巨蟹衝刺，巨蟹帶來動盪感，我們內心的不滿、壓抑的心情，都會展露出來，我們要照顧好自己的心靈，多跟家人相處，與家人往和解的方向前進。本周的火星獅子也開始對分土星水瓶，演藝圈、政治圈紛紛擾擾，身分地位開始重新洗牌，這段時間要注意與人的接觸，小孩的防護措施要做好。

重要星象：太陽進巨蟹(夏至)，水星將順行，海王星逆行，金星衝刺，火土將對分

五到七月變數多，易有對立爭執的狀況，內心感到慌亂。太陽進巨蟹(夏至)，公司行號、公家機關需多當心，對峙的能量，為生活帶來紛擾，四星逆行時期，檢討過去不足之處，要懂得自我反省。水星將順行，以全新的態度面對事情。週六海王星逆行，雙魚座特別有感，經由自省來自我更新，正視內部問題、感受身心靈的狀況。金星衝刺，展露內在的壓抑與不滿，照顧自己的心靈，多跟家人相處。火土將對分，演藝圈、政治圈的紛擾成為焦點，身分地位有重新洗牌的趨勢，也要多注意孩童的防護。

【工作注意：白羊、金牛、天蠍、射手】

白羊：多發揮領袖魅力，能夠帶動眾人

金牛：避免太嚴肅，要懂得以柔克剛

天蠍：要多加留意細節上的錯誤

射手：與海外相關的元素，能帶來幸運

【桃花注意：雙子、處女、摩羯、雙魚】

雙子：心思不在感情上，無暇顧及桃花

處女：吸引到沒興趣的對象，感到困擾

摩羯：感情中的狀況，此時容易爆發

雙魚：優點容易被看見，魅力爆棚

【財運注意：巨蟹、獅子】

巨蟹：花錢抒壓別過頭，要自我克制

獅子：錢財有進有出，花得開心

【健康注意：天秤、水瓶】

天秤：腦袋過度運轉，讓自己放鬆休息

水瓶：當心動作過大，造成肢體扭傷