【回憶殺】因為疫情關係，許多民眾都在家看影音串流媒體，2016年熱門韓國電影《下女的誘惑》重新上架，意外帶起討論度，劇中飾演千金小姐「秀子」的韓星金敏喜（김민희）當年因此片勇奪青龍電影獎影后，再創演藝事業高峰，而她私生活同樣精彩，曾是男神收割機，近年交往的對象還是大21歲的人夫名導洪常秀（홍상수）。

金敏喜皮膚白皙、樣貌清秀，又有170cm的模特兒身材，17歲從電視劇《學校2》出道後，一直都有源源不絕的戲約找上門，加上她渾然天成的精湛演技，很快地獲得注目，入行一、兩年就拿到電視台獲頒的青少年演技獎、女新人獎；更厲害的是，金敏喜沒有「得獎魔咒」，繼續在熱愛的影劇圈突破自我，橫掃釜日電影獎、百想藝術大賞、青龍電影獎、柏林影展等，柏林影展的評審甚至形容她「讓人目光無法從她身上移開」，表現非常出色。

金敏喜和金泰梨在《下女的誘惑》演出百合床戲。（圖／《下女的誘惑》劇照）

金敏喜從影以來尺度最大的片是2016年《下女的誘惑》，她在片中飾演被拘禁在陰暗豪宅的千金小姐「秀子」，與女僕南淑姬（金泰梨 飾）有段雙雙全裸露點的百合床戲，寬衣解帶卻不流於低俗的畫面引起轟動，被拿來跟名導李安2007年的作品《色戒》比較，成功創造話題之餘，金敏喜和金泰梨還分別榮獲青龍電影獎的影后和女新人獎，知名度廣傳海外。

金敏喜的演藝事業很成功，但感情卻有些坎坷，她曾與李政宰、李洙赫和趙寅成相戀，得到「男神收割機」的美譽，只不過都是過客，直到2015年拍電影《這時對，那時錯》遇到已婚導演洪尚秀，兩人天雷勾動地火，展開一場腥風血雨的不倫戀，男方甘願為了金敏喜，向結縭30幾年的正宮提出離婚，活活把岳母氣到病逝，讓妻子情緒崩潰，沉痛的說道：「我們活在地獄裏，他卻幸福看著金敏喜。」

洪尚秀和金敏喜不在意外界眼光，大膽公開不倫戀。（圖／路透）

由於南韓民風保守，完全不能接納金敏喜跟人夫談戀愛，痛批她是狐狸精、小三，名譽瞬間掃地，失去所有廣告合約、遭廠商索賠鉅款，也沒有導演敢找她，金敏喜順理成章成為男友的御用演員，2017年以《獨自在海邊的夜晚》獲封柏林影展影后時，還大膽在頒獎台對洪尚秀示愛：「我尊敬他，我愛他。」展現飛蛾撲火的決心。

不過，金敏喜若想被扶正恐怕還有得等，因為南韓法院駁回洪尚秀的離婚訴訟，因為不允許導致婚姻破裂的配偶方提出離婚。