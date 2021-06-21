據說查爾斯將孫子亞契排除在第一線王室成員之外

梅根和夫婿哈利對寶貝兒子亞契沒有王子頭銜耿耿於懷，不惜接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪爆料，直指英國王室種族歧視。

據《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，查爾斯王儲已經說得很明白，一旦他繼承王位後，打算精簡王室，而目前兩歲的孫子亞契在第一線王室成員中，將不會有一席之地。但查爾斯這舉動激怒了哈利夫婦，據說這正是他們連番砲轟老爸，還有英國王室的導火線。

由於查爾斯認為，英國王室不斷擴大，民眾不會想要為這一大家子買單，因此已打定主意，要限制核心成員的人數。他甚至說過，也許有一天王室人會多到把白金漢宮（Buckingham Palace）的陽台壓垮。

據接近哈利夫妻的消息人士透露，王儲已告訴兩人，將會修改關鍵法律文件，以確保亞契無法獲得王子頭銜。而這歷經幕後好幾個月討論所達成的決定，使哈利和親人之間的關係跌落危險的新低點。

梅根和哈利對兒子亞契沒有王子頭銜耿耿於懷

這位消息人士證實，哈利和梅根被告知，就算查爾斯登基為王，亞契也絕對不會成為王子。儘管查爾斯的王室精簡計畫細節從未徹底公開，但廣泛推測，唯有王位繼承人，以及嫡系家屬才能獲得完整的頭銜，還有由納稅人支付的「君主撥款」（Sovereign Grant）與警方保護。

不過，消息人士說，他們並未看到有人採取行動，甚至表示，要是查爾斯主動修改英王制誥（Letters Patent），以排除亞契獲得王子頭銜，也會令他們感到震驚。

而今年稍早時，接近梅根夫婦的消息人士證實，兩人的確期望，當查爾斯繼承王位後，會封亞契為王子。但就在他們接受歐普拉的專訪前，才得知不是那麼回事。消息人士說，這或許就是為什麼梅根在接受專訪時，會一肚子火地抱怨，當她懷孕時，他們根本就不想要她肚子裡的小孩成為王子或公主。

然而，矛盾的是，梅根夫婦曾公開表明，他們不想要兒子擁有頭銜。可是梅根在專訪時堅稱，當查爾斯成為國王後，亞契和她下個孩子就會自動成為王子或公主，那是他們的權利，不是任何人能剝奪的。事實上，就威廉的子女來說，除了嫡長子喬治有權受封王子外，他的妹妹夏綠蒂，還有弟弟路易，都不是因為與生俱來的權利，受封為公主與王子，而是女王當作禮物送給他們的。