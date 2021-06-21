女星賈永婕近日號召業界、演藝圈，快速募得千萬買了300多台救命神器（HFNC）給各大醫院，被網友讚是「抗疫女神」，還被眾人狂拱從政，連好友曾寶儀也這樣向她喊話，20日又被網友建議從政，她首度鬆口「我要選啊」，可再細看文字內容，讓網友全都笑了。

賈永婕20日在臉書透露收到張厚台醫師的求助訊息，表示醫護人員也很缺電動過濾式呼吸防護具（PAPR）這個設備，她二話不說買了全台僅剩的46台，後又自掏腰包約500萬元，向瑞典、德國調了100台，霸氣說：「反正只要是對的東西，只要速度快，就不計較價格了」，暖舉再添一樁。

賈永婕被拱從政幽默回應。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，不少網友激讚她的善心，同時又有人留言「妳比那些高官更能明白基層的需要，難怪一堆人怕妳出來選。加油，我們看得見您是發自內心幫忙，而非有目的性的」，沒想到竟還釣出賈永婕親自回覆「我要選啊」，但下一句立刻俏皮補充「我要選…美喔」。

而大家也十分配合賈永婕的幽默，紛紛讚她「不用選！妳最美了，全身上下由內到外都美」、「哪還需要選？直接就是妳了～永遠的國民熱血美少女啊」、「已經第一名了！不用選」、「人美心也美世界第一美」、「支持你選⋯最美總統」。

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