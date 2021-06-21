鋒面接近及西南風影響，台灣南部地區有陣雨或雷雨。（圖取自氣象局網頁）

氣象局發布8縣市豪雨、2縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

(07:22更新)氣象局將彰化縣從大雨升級為豪雨特報，目前苗中彰投、嘉義縣、南高屏8縣市豪雨，雲林縣、嘉義市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

同時水利署發布南投、彰化縣一級淹水警戒，已經開始積淹水，苗栗、台中二級淹水警戒，三小時內可能積淹水。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書表示，今天這波西南風真的很強勁，直接和中央山脈來個直球對決，降雨最劇烈的地方，恰巧在中央山脈的山腰處，也就是西南風與陸風交會處，隱約可以從雷達回波圖上勾勒出中央山脈的輪廓。

梅雨三部曲來了！中央氣象局指出，本週有新一波鋒面來臨，持續替台灣水庫帶來補血機會。西南風影響，易有短延時強降雨。氣象局今早針對苗栗以南10縣市發布豪、大雨特報。水利署也對南投縣發布一級淹水警戒，對台中市、苗栗縣發布二級淹水警戒。

今日鋒面接近及西南風影響，台灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率。請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

今日北部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。今日苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。

溫度方面，今天北部及東半部未下雨時較悶熱，高溫約32～34度，中南部則在30度上下。低溫方面，北部約28度，中南部及東半部約26、27度。

紫外線方面，今天宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，高雄市為「中量級」，其他縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天各地易有降雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區均為「良好」等級。

明（22日）滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區易有局部豪雨及東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周二至周四，鋒面滯留台灣上空，全台天氣都不穩定，西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，西半部可能出現局部豪雨。

氣象局指出，豪雨是指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨是24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。