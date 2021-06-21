明明是確診者卻遲遲等不到隔離通知，致電1922、衛生局、119卻四處碰壁！從疫情爆發之後，許多民眾快篩呈陽性，回家後卻遲遲等不到PCR檢測結果，隔了多天上網查詢，才知道自己是確診者，卻沒有任何衛生局人員安排入住防疫旅館、送醫，讓確診者們直呼自己是「疫病孤兒」！

「我那時候一直發高燒、喘不過氣，雖然跟我老婆住一起，但也不敢讓她進房間，那時我以為快死掉了。」L先生（化名）餘悸猶存地說，他用電話打遍1922、119、新北市衛生局，結果1922滿線、119說因為他是確診病患，一般救護車不能載送，而新北市衛生局則說沒有他的確診資料，無法提供協助，讓他相當無助。

L先生透過視訊談到，自己確診後卻被疾管署和衛生局當人球踢，令他相當氣憤。（圖／讀者提供）

幸好在女兒幫助下，L先生獲得新北市議員鍾宏仁的幫忙，衛生局才緊急介入處理。5月23日，L先生住院治療，雖然保住一命，但由於拖了8天才接受治療，他的肺部已經受到損害，未來隨時都要提防缺氧問題，下半生都得跟氧氣瓶共存。

當時L先生上衛福部網站「健康存摺」查詢，發現自己是PCR陽性確診，但向新北市衛生局詢問，卻說沒有他的資料，疑似疾管署上情未即時下達，地方政府衛生單位也跟著亂了套，讓許多確診者因為不知自己確診，也沒拿到隔離單，照常在社區或各處趴趴走，形成看不見的疫情傳播鏈。

本刊調查，根據衛福部的新冠確診者通報流程，民眾快篩呈現陽性後，醫護人員會再安排PCR採驗，檢體則送往疾管署，權責移交中央。疾管署進行檢體檢測後，再統整確診資料，上傳網路轉達縣市政府，由縣市政府衛生單位通知確診病患，並安排訪視，評估病患是否必須送往防疫旅館、集中檢疫所或入院治療。

然而，疾管署的通報系統疑似「斷軌」，導致上情未能即時下達，地方政府因此無可依循，以致部分確診者非但沒有被安排隔離，就連病情愈來嚴重也無法住院治療。

對此，疾管署發言人莊人祥表示，民眾延遲接到PCR確診通知一事，「有可能是校正回歸的結果，所以通知會比較慢。」至於有些個案在疾管署或各地衛生局系統中查無資料，莊人祥解釋，有可能是輸入的資料有誤，不一定是疾管署或地方衛生局的責任，但確切原因還待查，「將會和相關單位了解，釐清到底是哪個環節出問題。」

新北市衛生局祕書高詩琪則表示，中央已有簡化通報流程，狀況改善很多，最近已無發生類似狀況，「原先訂定的法定傳染病通報流程太過繁瑣，所以病例數暴增時，就會發生這種狀況。」但她也坦言，中央和地方在聯繫通報上，難免會因為登打錯誤而有零星疏漏。

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