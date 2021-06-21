新冠確診者等不到通知的情形所在多有，有1名護理師S小姐（化名）快篩陽性之後也遲遲等不到PCR檢測結果，她依照指示自主隔離，但之後致電新北市衛生局、1922始終得到「沒有資料」的結果，讓她痛批，「我知道要自主隔離，換做是其他人怎麼辦？」

本月2日，S小姐感覺味覺怪怪的而跑去快篩，呈現陽性接受PCR採驗，苦等3天卻等不到檢測結果，「我那時打電話到衛生局，對方說沒有我的資料，我又打去疾管署，他們也說沒有我的資料！就好像在踢皮球一樣，一直叫我等。」

本月6日，S小姐查閱衛福部官網，才知道自己確診，但直到本月12日，她都未收到確診通知單，「沒有確診通知單，我怎麼請假？怎麼申請保險理賠？難道我還要照常上班嗎？」S小姐口氣滿是怨懟地說，她反應後，疾管署才補了確診通知單。

「我一開始只能自行隔離，相關單位好像沒有人知道我確診，還好我的運氣不錯，後來找到議員幫忙，才能被安排住進防疫旅館；如果沒有議員伸出援手，我現在應該還待在家裡，不知道怎麼辦？」S小姐無奈地說，在家隔離時，十分擔心自己突然發生不測，更害怕把病傳染給家人，心情真的相當忐忑。

還有一位C先生的狀況也類似如此。他在5月16日接受PCR採驗後，19日開始發燒、咳嗽，由於當時尚未接到任何通知，就自己服用退燒藥、抗發炎藥；他又乾等1天後，21日自行查閱衛福部官網，才知道自己確診，C先生當時立刻向議員求助，隔天才在衛生局協助下住進集中檢疫所接受治療。

新北市衛生局祕書高詩琪則表示，中央已有簡化通報流程，狀況改善很多，最近已無發生類似狀況，「原先訂定的法定傳染病通報流程太過繁瑣，所以病例數暴增時，就會發生這種狀況。」但她也坦言，中央和地方在聯繫通報上，難免會因為登打錯誤而有零星疏漏。

更多 CTWANT 報導