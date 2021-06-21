新冠肺炎病毒肆虐全台，中央、各地方縣市政府全亂了套，許多民眾快篩陽性後接受PCR檢測，卻遲遲等不到結果，甚至還有人在家發病，撥打1922、衛生局等單位，就是查無資料，甚至身體出現病徵後，還被119拒載，類似案例層出不窮，許多地方民代都接到相關陳情，就怕這些流落在外的確診者，會成為防疫破口。

「疫情期間，有不少民眾透過電話、臉書專頁求助，個案狀況不同，唯一的共同點是，他們都是在快篩陽性後在等待PCR結果，卻遲遲等不到新北市衛生局通知。」新北市議員鍾宏仁說，前來求助的案例，自身也不知道確診，和他同住的家人，更是暴露在感染風險之下。

鍾宏仁表示，快篩這個政策很好，但更重要的是PCR檢測後的作為，地方政府一定要盡速通知確診者，並匡列接觸者，給予關心、協助，「如果慢了3、5天才通知，恐怕會成為防疫破口，形成隱形傳播鏈。每1個確診案例，都關係著1條生命，也攸關一個家庭。」他認為，L先生等人的狀況，也凸顯出基層防疫量能不足的問題。

新北市議員何博文則說，「一直以來，確診者沒有接到、延遲通知的案例相當多。」服務處就曾接過5月16日一對母子到快篩站採檢，結果等到5月31日檢測結果才出來，母親也早就發病送醫了。

還有1名先生5月19日有發燒症狀，快篩也呈陽性，當日做了PCR檢測後，一直等到6月2號早上才收到PCR檢測結果，在這中間向1922、衛生所、快篩醫院查詢，都沒有查到結果，案例層出不窮。

「希望中央、地方能做好分工，不要讓民眾打電話詢問，都一問三不知，就連確診者都查不到資料了，更何況他被匡列的家人，也盼相關局處能夠調查，找出問題癥結點。」何博文說。

對此，疾管署發言人莊人祥表示，民眾延遲接到PCR確診通知一事，「有可能是校正回歸的結果，所以通知會比較慢。」至於有些個案在疾管署或各地衛生局系統中查無資料，莊人祥解釋，有可能是輸入的資料有誤，不一定是疾管署或地方衛生局的責任，但確切原因還待查，「將會和相關單位了解，釐清到底是哪個環節出問題。」

新北市衛生局祕書高詩琪則表示，中央已有簡化通報流程，狀況改善很多，最近已無發生類似狀況，「原先訂定的法定傳染病通報流程太過繁瑣，所以病例數暴增時，就會發生這種狀況。」但她也坦言，中央和地方在聯繫通報上，難免會因為登打錯誤而有零星疏漏。

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