Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20 2021

就算才在東區準決賽G7打滿全場53分鐘，再次展現「全力杜」的恐怖威力，籃網明星前鋒杜蘭特卻完全沒有想要好好休息的念頭嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日爆料，杜蘭特預計加入美國男籃，努力幫助美國拿下奧運4連霸。

儘管本季才從腳跟腱撕裂嚴重傷勢復出，例行賽也是打打停停，杜蘭特卻在季後賽徹底展現「死神」本色，不僅場均交出34.3分、9.3籃板及4.4助攻的驚人數據，更在西區準決賽G5與G7都打滿全場，如今看來他還沒打算好好休息一下。

畢竟美國男籃預計7月6日就要集訓，目前包含拓荒者後衛利拉德、巫師後衛畢爾、太陽後衛戴文布克、塞爾提克前鋒塔圖、勇士前鋒卓雷蒙格林等球星都已經點頭答應加入，如今加上杜蘭特的話，美國男籃陣容更加星光燦爛，也更強大。

只是看到杜蘭特這麼積極想要打東京奧運，其實並不意外，他是2012年倫敦奧運與2016年里約奧運的美國奪金班底之一，更在2010年就曾幫助美國隊拿下世界盃男籃賽冠軍，儘管去打東奧的話，他在今年休兵期的時間勢必大幅縮水，但他似乎完全沒放心上。