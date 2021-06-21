趙少康提醒布局二代疫苗很重要。(取自趙少康臉書)

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，昨(20日)由華航專機運抵桃園國際機場，各界感謝美國及時雨。資深媒體人趙少康昨晚在臉書指出，除了感謝美國情義相挺，更要提醒總統蔡英文，當印度變種Delta病毒甚至Delta+病毒已經成為全球主要病毒株時，更應該記取先前慢半拍的教訓，趕緊布局二代疫苗，且於此同時，台灣不能只坐等國際捐增疫苗救援。

趙少康20日在臉書提及，世界衛生組織(WHO)已經宣告，印度變種病毒株Delta成為新冠病毒主要病毒株，可能再度成為全世界的災難，指揮中心也證實，國內出現5例境外移入的Delta病毒，因此要對入境檢疫期滿者全面檢驗PCR；趙少康說，在1年多前就要求政府對入境者全面普篩，因為桃園機場是對外唯一需要緊緊守住的孔道，現在雖然晚了，但是啟動入境普篩守好國門，仍是避免Delta病毒趁隙入侵，威脅沒有疫苗抗體護身的國人最基本的一步。

於此同時，趙少康說，台灣不能只坐等國際捐增疫苗救援，尤其長者開打AZ疫苗後，已經有超過60起疑似死亡個案，讓大家人心惶惶，接種比例大幅下降，子女不忍長輩冒著猝死風險打AZ疫苗，又擔心不讓老人家打疫苗可能染疫，落入天人交戰的家庭比比皆是，蔡英文看到了嗎？

因此趙少康認為，「與其期待日本持續贈我AZ疫苗，更應該協助台積電、鴻海，甚至授權更多企業、團體、工業區加快進口輝瑞BNT疫苗，不只打完兩劑以後的防護力可達95%，對年長者的保護力也獲得證實」、「我們除了哀悼疑似施打AZ不幸身故的長輩，也要提醒蔡英文，加速進口BNT並爭取代工莫德納、Novavax疫苗，別再重蹈覆轍，要盡速布局二代疫苗，提供國人抵抗變種病毒的武器，這是妳無可逃避的責任。」