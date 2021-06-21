水庫裝滿有望！ 梅雨將襲雨彈猛轟四天 戴立綱警：嚴防淹水｜Weather forecast

南部連日來豪雨不斷，不僅為水庫帶來滿滿挹注，局部地區甚至排水不及導致淹水；北部豔陽高照，高溫飆到38度，南北兩樣情。根據中央氣象局近3天累積雨量圖，完全反映目前的南北差異，南台灣降雨「紫爆」，甚至延伸至中部，反觀北部、東部「一滴雨都擠不出來」，主要原因，和西南風有密切關係。

根據氣象局統計，自6月19日凌晨零點起至21日上午7點，累積雨量前100名，絕大部分集中高雄、屏東、台南、嘉義等迎風面地區，降雨最多的前7名全部破300毫米，「重點是雨才剛開始下」。

前百名中，稍微跟中部沾上關係的，只有台中4個測站，其中霧峰（峰谷國小）累積雨量達233毫米，排在第63名，可見雨勢有多集中南部。

北部、東部受地形影響，完全感受不到「有下雨嗎」，僅雪山山脈一些零星陣雨。不過本周起滯留鋒再度南下，與西南風作用後，強烈對流恐怕為全台帶來「致災性降雨」，夏至起的這一周，千萬小心謹慎。