高端(6547)腸病毒EV71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗解盲成功，包括安全性、免疫生成性、疫苗保護力三大指標結果合於預期。高端表示，將盡快彙整期末分析報告，並向國內及其他國際藥證主管機關提出疫苗新藥藥證申請。

在疫苗安全性方面，高端指出，數據顯示，受試者年齡層涵蓋2個月~6歲的嬰幼兒，其中2個月~6個月大的嬰兒受試者收案數占25%，數據顯示，即使在極低年齡層，安全性與耐受性依然良好。疫苗組與安慰劑對照組、及疫苗組組間，安全性和耐受性無顯著差異。

在免疫生成性部分，施打2劑疫苗1個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為99.5%(法規建議目標值為90%)；施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為97.9%(法規建議目標值為70%)；施打1年後，疫苗組受試者中和抗體效價≧1:32比率為97.9% (法規要求持續追蹤，但無建議目標值)。

在疫苗保護力方面，試驗設計為疫苗組與安慰劑組以1:1進行隨機分配，總計2年又1個月追蹤期內，疫苗組確診個案數為0例，安慰劑對照組確診數則為22例。確診個案中，2~6個月齡嬰兒為5例(占23%)，6個月~2歲嬰幼兒為13例(占59%)，2歲~未滿6歲則為4例(占18%)。依法規指引計算後，疫苗有效性(VE)為100%。此外依據「卜瓦松迴歸模型」(Poisson regression)進行統計分析，推估出疫苗有效性的統計理論值為96.8%，P值小於