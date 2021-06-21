打噴嚏變頻繁恐是確診症狀 醫曝關鍵：這類人要注意

新冠肺炎典型症狀為喉嚨痛、嗅味覺喪失及發燒等。不過林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，感染Delta變種病毒（印度變異株）對年輕人來說卻像是得了重感冒般，英國統計發現，頭痛、喉嚨痛及流鼻涕是最常出現的感染症狀，而接種疫苗後染疫，打噴嚏頻率則會比平時多，也是感染新冠肺炎的病徵。

吳昌騰昨（20）日於個人臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》指出，年輕人感染Delta病毒，症狀像是得了重感冒般，因此現在英國臨床通報新冠肺炎感染症狀為頭痛、喉嚨痛及流鼻涕，典型的發燒仍然很常見，但嗅味覺喪失不再出現前10大症狀中。

吳昌騰說，若接種疫苗後還是確診，症狀與未接種的人也有不同，特別要注意打噴嚏，但打噴嚏通常不是新冠肺炎症狀。一般來說，臨床上看到接種疫苗與未接種疫苗的病患報告，相同症狀包括嗅味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛及疲勞等，但接種過疫苗的人症狀較少、病情相對輕微，好轉得速度快。

吳昌騰提出一篇英國研究的報告指示，打噴嚏頻率比平時多，可能是新冠肺炎的病徵，但僅限於接種過疫苗的人。研究人員確實發現，與沒有施打疫苗的病患相比，接種過疫苗篩檢為陽性的人，打噴嚏是可能為病徵。

吳昌騰提醒，若接種新冠疫苗後，開始打噴嚏而找不到解釋時，應該進行篩檢，尤其是高風險族群，「沒有疫苗是100%有效的，不保證不會染疫，一定要佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離及不要群聚」。

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