桃園1名黃姓男子去年1月因不滿女友小芳（化名）提分手，竟拿玩具手槍強押對方至他處性侵得逞，2人復合後，對方2個月後再次提分手並斷絕聯絡，他竟假冒直播廠商約小芳面試，並趁機用電擊棒電暈對方並載至1處空屋，用鐵鍊拴住對方四肢並脫光其衣服，再次性侵得逞；法院最後依加重強制性交等多項罪行，重判19年2月，全案可上訴。

判決書指出，小芳在前年認識男子並交往同居，但她日後發現對方喜歡在外拈花惹草，去年1月決定分手，斷然拒絕對方的苦情挽回，沒想到男子一怒之下竟拿玩具槍強押她至宜蘭，並脫光她的衣服性侵得逞，事後小芳迫於無奈同意復合；不過同年3月她再次提出分手，並快速搬離住所，斷絕與男子的所有聯繫。

男子因為無法聯繫小芳，竟想出假冒成直播廠商，藉機約小芳出來謊稱是面試，去年3月28日他裝扮成女裝開車去載對方，等到小芳上車後發現不對勁，他則立即用電擊棒電暈對方，載到桃園蘆竹1處廢棄建築物裡，他將小芳的雙手、雙腳拴住，並再次脫光她的衣服性侵，2天內共得逞3次。

小芳親友最後報警，警方才破門逮住男子，並發現被綑綁在行李袋中、傷痕累累的小芳；男子在法庭上辯稱2人只是一起外出遊玩，並無凌虐對方，但法官參酌相關事證、人證，認定男子犯1次強制性交罪及3次加重強制性交罪，另外妨害自由、加重竊盜脫逃未遂罪等，合併共19年2月徒刑；案經上訴，高等法院仍判相同刑責，全案仍可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。