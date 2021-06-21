台北農產運銷公司有員工確診。（資料照/郭家崴傳真）

台北農產運銷公司20名員工與18位批發市場、零批場攤位承銷商，共38人確診，卻有議員再爆，有7名確診派遣工未被算入內，整個工作場域共計45人確診，此案引發外界關注。民進黨台北市議員許淑華昨(20日)在臉書分析，台北市政府犯了「4個沒有」錯誤，也就是對北農沒有擴大匡列對象、沒有強制快篩、沒有立即停業、沒有具體防護措施，才會導致北農群聚越滾越大。

許淑華在臉書指出，如果當初大規模匡列，強制要求員工、貨運、理貨、派遣工、承銷人（盤商）、清潔人員等接觸者居家隔離14天才能回到北農，並且勒令停業，其餘市場嚴格管理，可能就不會有目前的情況！她說，這7個市場派遣工的工作是負責包菜，但因為疫情嚴重又有臨時工來幫忙，此外市場同時有很多承銷人，針對市場不擴大匡列加強採檢的結果，就是潛在感染源可能到處流動，尤其是承銷商直接接觸的是消費者，「我真的無法想像」。

許淑華舉基隆市為例，8日時基隆成功市場有4名確診，市長林右昌第一時間宣布讓市場攤商全面PCR採檢，隔天再宣布休市到23日，並且考量到攤商會移動，為了嚴防疫情擴散，全面要求其餘市場採取「雙罩一套」防護措施（口罩，防護罩、並帶透明手套當天用完當天丟）政策，到現在成功市場已經沒有再新增陽性案例，23日可以解封。

然而，針對北農員工染疫，北市府20日指出，端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散，也已於19日中午啟動「北農2.0專案」，由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗；目前包含拍賣員、理貨員約200人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

北市府說明，衛福部醫福會執行長王必勝20日到農產公司，也同意本府所擬計劃，21日早上八點將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。