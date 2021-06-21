紅色豐田車駕駛不斷想跨越雙黃線超車，最終釀禍發生撞車事故。（圖／ 翻攝自臉書社團『記者爆料網』」。

新北市三峽區台七乙5.3K昨（20日）凌晨發生一起嚴重車禍，一名25歲許姓男子駕駛紅色豐田86，過彎時跨越雙黃線超車，撞上對向來車對撞，車子瞬間轉了180度後翻車，激起大片火花，車頭完全撞爛，許男全身多處骨折，痛苦困在車內哀嚎，這起車禍造成2人受傷，許男的前後兩部車也受到波及，共4部車受損。

這起對撞驚悚事故，全被許男後方車輛的行車紀錄器拍下來，如今畫面曝光，影片中可見，許男駕駛的豐田紅色86，在三峽區台七乙段飆速跑山，不斷企圖想超車，行經5.3K過彎處時，竟然整部車跨越雙黃線，結果撞上對向來車，由於衝撞力強大，許男駕駛的豐田86座車，轉了180度後翻車，畫面十分驚悚。

許男的豐田座車撞上對向車後，追撞同車道前方一部白色轎車，後車也因來不及剎車，追撞許男的豐田車，駕駛受到驚嚇發出驚聲尖叫。這起車禍共2人受傷，4部車受損，許男不僅自己受傷，自己的紅色豐車頭也全撞爛，現場慘不忍睹。

警消獲報到場，許男左大腿骨折、身上多處擦挫傷，困在變形的駕駛座內動彈不得，痛苦哀嚎，遭許男逆向超車撞上的25歲劉姓駕駛，左手腕骨折，2人分別送醫急救，均無生命危險，另遭波及的謝男、陳男，僅車子受損沒受傷。經警方進行酒測，4名駕駛酒測值均為0，但查出劉男無照駕駛。