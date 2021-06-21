今天是24節氣中的夏至，一早就有一波強勁西南風，為苗栗以南帶來劇烈降雨，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天只是鋒面接近的前菜，明天開始一直到周四，都是梅雨鋒面加上西南風影響的天氣型態，各地天氣較不穩定，氣象達人彭啟明更指出，周二、周三是這波鋒面影響台灣最不穩定的時間，在中小尺度對流發展下，有致災的可能。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，今天這波強勁西南風，直接和中央山脈來個直球對決，降雨最劇烈的地方，恰巧在中央山脈的山腰處，也就是西南風與陸風交會處，隱約可以從雷達回波圖上勾勒出中央山脈的輪廓。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，西南風遇上中央山脈，就等於水庫大進補。（翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」FB）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中南部今天白天一整天都容易有陣雨，特別是凌晨到中午這段時間；今天只是鋒面接近的前菜，未來三天一直到周四，都是梅雨鋒面加上西南風影響的天氣型態，各地天氣都會較不穩定。

彭啟明也在臉書表示，明天開始梅雨鋒面盤據，雨勢最大在周二、周三（22、23日），北部會先有雨勢，中南部仍受到西南風影響也有降雨，這段期間南風和北風就在台灣上空交會，容易會有局部大雨或豪雨發生機會，尤其不排除在台灣海峽會發展出中小尺度的強對流雲系，伴隨閃電雷擊和強陣風，有釀災的機會。

彭啟明指出，周四到周五（24、25日）期間，鋒面慢慢減弱、再度北抬，雨勢逐步緩和，不過西南風環境仍是持續，周六、日（26、27日）則類似目前的天氣。這波梅雨鋒面很有機會是今年最後一波，接下來就要看太平洋高壓何時重新延伸到西太平洋陸地，轉為典型的夏季天氣，目前來看還需要等一下。