近來有網友發現一位啦啦隊正妹戴著口罩熱舞，卻依舊仙氣爆表，原來她是棒球隊「SSG登陸者（SSG Landers）」成員，而她的IG也被起底，就算沒戴口罩照樣擁高顏值，還有一雙大長腿，姣好身材更是引人矚目。

朴玹英（音譯）近日因戴著口罩應援，仙氣模樣引起熱議，網友挖出她就是「SSG登陸者（SSG Landers）」啦啦隊成員朴玹英（音譯），因為現在疫情的關係，必須戴著口罩，但仍掩蓋不住她的高顏值。

朴玹英是「SSG登陸者（SSG Landers）」啦啦隊成員。(圖／翻攝自IG)

朴玹英擁高顏值和火辣身材。(圖／翻攝自IG)

網友更挖出她的IG，發現口罩下的她擁有一雙大眼和白裡透紅的皮膚，清純中帶點性感，身高有173公分，一雙白皙大長腿更是吸睛，完美的身材比例令人稱羨不已。

網友紛紛留言表示「史上最好看的啦啦隊」、「可以出道當IDOL」、「外表、身材樣樣都有」。其實，台灣和南韓棒球都被視為國民運動，而每個球隊都有自己獨特的應援方式，但卻少不了啦啦隊助陣。

而台灣也有不少啦啦隊女神，例如擁有天使臉孔、魔鬼身材的中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮），不僅在台灣擁有高人氣，還紅到日本，更推出寫真集反應熱烈，知名度大升。