泰谷(3339)、均華(6640)及九暘(8040)自110年6月21日起預收款券並管制撮合作業；櫃買中心對勝昱(4304)違反重大訊息申報及資訊申報規定處違約金3萬元。

泰谷光電科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月21日起10個營業日(110年6月21日至110年7月2日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

均華精密工業公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月21日起10個營業日(110年6月21日至110年7月2日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

九暘電子公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月21日起10個營業日(110年6月21日至110年7月2日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心表示，勝昱科技公司於110年5月18日知悉其申報前董事之經歷資料有誤，惟未依規定時限即時更正相關申報資訊及重大訊息，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。