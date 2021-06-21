「凱菲食集」在6月30日前推出波士頓龍蝦特惠，約275公克重半隻外帶 499元。（圖／姚舜）

君悅酒店「凱菲食集」標榜外帶中餐都是廚師功夫現炒。(圖／台北君悅酒店)

「凱菲食集」的日式餐檯供應精緻鮮切生魚片、丼飯及鰻魚便當 。(圖／台北君悅酒店)

「凱菲食集」的雙人壽司餐盒可以讓客人在家自己動手包捲握壽 司。（圖／姚舜）

君悅酒店「凱菲食集」的「祖傳控肉便當」，標榜係 使用冠軍米搭配滷製2小時古早味控肉呈現。 (圖／姚舜)

君悅酒店「凱菲食集」外帶「海鮮粥」亦是現煮熱食。（圖／台北君悅酒店）

「凱菲食集」的「自選沙拉盒」可任選各式生菜與堅果果乾共23種食材「裝到滿」外帶。（圖／台北君悅酒店）

「凱菲食集」甜點區供應六款耐存放的5.5吋法式甜塔，還有香濃肉桂胡桃捲、精選麵包及牛肉捲餅等。(圖／台北君悅酒店)

君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」變身為「凱菲食集」，印度餐檯提供道地印馬風味佳餚外帶。（圖／台北君悅酒店）

到台北君悅酒店「凱菲食集」外帶美食，亦可順更採購新鮮蔬果。（圖／台北君悅酒店）

「凱菲食集」看去已如食品賣場，入口動線並經規畫採總量管制。（圖／台北君悅酒店）

「凱菲食集」日料區供應的「巨星鮭魚握壽司」，體型巨大、一份就可抵一餐了。（圖／姚舜）

君悅「凱菲食集」強調牛排、義大利麵等，都是廚師現做熟食。（圖／姚舜）

為突破禁止內用桎梧並擴大搶攻餐飲外帶外賣商機，台北君悅酒店亦採「餐廳賣場化」營運策略，將台北市信義區最大的五星飯店自助餐廳「凱菲屋」改裝為「凱菲食集」，此占地260坪的賣店不僅是首見的「BUFFET式熟食外帶店」，更為罕見大型「航空母艦級餐飲外帶店」，預計6月22日起正式營運，此善用館內餐飲優勢資源的「業態創新」商業模式，為競爭白熱的飯店餐飲外帶市場投下超級震撼彈。

為了增加消費意願並發揮綜效，台北君悅酒店並祭出多誘因包括：到館消費滿千送千元折價券，憑發票不限金額可免費停車1小時。同時，使用旅展販售的住宿券、餐券、SPA券，可依票券價值折抵兌換商品，再享85折優惠。此外，台北君悅酒店首度與yoxi乘車派遣平台結盟獻愛，感謝軍警、消防醫護人員辛勞付出，凡出示工作證件結帳即享85折，再贈送yoxi搭車金200元。

君悅酒店「凱菲食集」是繼台北喜來登飯店將館內「十二廚」自助餐廳126坪中庭區改為餐飲外帶賣場的第二例。據了解，台北喜來登「十二廚」改裝後，除第一個周六中午就吸引逾400人排隊消費，帶動業績翻倍成長。看好此一「窮通則變」的商業模式，台北君悅決定以2倍大空間搶市，預料繼台北喜來登與君悅酒店之後，後續將有其它觀光飯店跟進循此模式拓商機。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，「凱菲食集」 將以「有溫度的現做料理」與同業區隔，主打「專人現做」、「熱食速取」二大營運概念，同時經多次審慎評估推演、控管人流，並設計出餐取餐動線，將賣場打造為「信義區最安心的食尚外帶據點」。陳隆慶表示，凱菲屋自助餐廳變身賣場後，目標帶動君悅酒店外帶餐飲業績成長三成。

預計6月22日起正式營運的台北君悅酒店「「凱菲食集」 ，每日上午11點至晚間7點營業，賣場內規畫十大主題餐檯，標榜全天候供應即食海鮮、現切爐烤牛小排、美式豬肋排、南洋烤雞等豪邁海陸肉食、還有道地印度烤餅、鮮魚咖哩、港式燒臘、蔬食沙拉吧、功夫熱炒及精緻日式丼飯與手作烘焙甜點等，餐飲外帶價格自20元至900元不等。

瞄準海鮮商機，「凱菲食集」每日將推出現流即食熟食海鮮，6月底前可以499元購入半隻波士頓龍蝦，為一亮點。

日式餐檯則以吸睛美味取勝，包括現做「日式鰻魚飯／400元」、「日式刺身五品／(400元／10片」及「巨星鮭魚握壽司」、「親子丼」等九款和風鮮食，豪邁嚐鮮。另特別推出極具食趣的「雙人壽司盒／(900元」，內含海苔片、壽司飯(生魚片三品 )、醬菜、壽司蛋及芥末醬油，為長時間宅在家的親子客層提供更多美味互動。

「凱菲食集」的中式取餐區集結熱炒料理、現煮麵台、港式燒臘與特色蒸點，20道餐廳人氣菜色包括「台式滷味」、「腐乳炸排骨」、「香麻乾鍋辣子農家雞」、「粥水勝瓜浸魚球」、「越式牛肉河粉及烤鴨」、「油雞」、「汾蹄港味三寶」，還有「招牌佛跳牆」等，價格160元至280元不等。其中現煮「豪華海鮮粥」，入味米飯飽吸高湯精華，佐以蟹肉、海參、透抽、蝦仁、蛤蜊食材熬煮，份量十足。

因應養生飲食需求，台北君悅酒店自五月中旬即於線上購物平台推出五款飽足超值蔬食沙拉餐盒「烤蔬菜綜合豆田園沙拉」、「燻鮭魚黎麥田園沙拉」、「烤牛肉小米田園沙拉」、「海鮮野米田園沙拉」，均一價200元／份，此次更推出「綜合水果杯」、All you can eat「裝到滿」的自選沙拉盒(160元／份)，任選美生菜、蘿蔓、水耕生菜、波士頓奶油生菜、玉米筍、栗子及堅果果乾共23種食材。現場每日還有與在地小農合作限量推出的蔬菜包，為消費者加倍把關食安健康。

在「凱菲食集」甜點區，甜點主廚陳建佑設計六款耐存放的5.5吋法式甜塔，包括「洋梨塔」、「胡桃塔」、「阿爾薩斯蘋果派」、「杏仁甜塔」、「焦糖夏威夷豆塔」、「生巧克力」塔，價格自350元至450元不等，還有日售百顆香濃「肉桂胡桃捲」、精選麵包及「牛肉捲餅」與搭配「煙燻鮭魚」、「碳烤蔬菜」的法式餐包，宅食也能樂享五星手作美味。

歷時數月，台北君悅酒店雲錦中餐廳主廚謝承志與團隊研發的「松露干貝海蝦水餃」冷凍禮盒，六月初甫上線三天旋即狂銷兩千盒，標榜麵皮調和6種麵粉以12道工序製成、蒸煮皆宜，噴汁內餡是用豬肉、豬皮凍、生凍海蝦仁、干貝、松露醬、白松露橄欖油及鯷魚肉泥及珠貝增鮮製作，7月15日前線上訂購買4送1。

台北君悅自疫情至今持續拓展線上訂餐通路，暢銷品項以三節贈禮、新推出冷凍包與餐廳招牌菜為大宗，尤以大份量之常態單點菜色最受饕家喜愛。自6月22日起，漂亮廣式海鮮餐廳及雲錦中餐廳同步線上開賣「斯里蘭卡大公蟹」(4500元／1公斤)、「波士頓龍蝦」(980元／550克)、雲錦片皮烤鴨三吃 (3400元)等大份量招牌外帶美味，還有多道政商宴席指定佳餚，香蒜脆皮雞、柱侯炆牛筋腩煲、剁椒牛仔骨、諸葛烤魚、花膠火朣雞湯、白菜獅子頭湯與現煎糖餅、蔥油餅，價格180元至4500元不等，線上訂餐享8折優惠，以「當天訂當天取」快速便民取餐模式予民眾線上選購，每日上午9：30前預訂，午餐即可外帶享用，下午3：30前預訂，晚餐時段即可領取，享用美食更為即時便利。

新推出四款以宴席菜色為主打的外帶餐盒「豉汁嫩子排」、「黃金土魠魚」、「椒汁滷汾蹄」及蟲草花酒香滑雞，風味驚豔，平均單日熱銷300個，6月30日前線上預訂200元有找 (冷凍商品除外)。選擇至館內親自取貨之消費者，於指定時段及酒店大門外亦提供「君悅得來速-免下車」取餐服務，單筆消費滿2000元，外送至大安、信義、南港及松山區享免運費優惠。