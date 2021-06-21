小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會（Fed）升息的鷹派聲音放大，美股18日震盪下挫，以及台積電被外資降評「中立」的影響，台股嚴陣以待，幸好傳產投資熱度不滅，搭配外資圈年度盛事瑞銀台灣線上論壇登場，雙利多助陣抗利空衝擊。

【1】雙股劍助威 台股高檔抗利空

美股18日受聯準會（Fed）鷹派聲浪抬頭衝擊，四大指數全面下挫，台股季底行情雖嚴陣以待，幸好傳產投資熱度不滅，搭配外資圈年度盛事瑞銀台灣線上論壇登場，雙利多助陣，可望抵禦美股回檔與台積電被外資降評「中立」的影響。瑞銀台股策略暨非科技產業分析師陳玟瑾會前指出，台股企業亮眼的5月營收搭配出口創新高，強化了市場信心。

【2】大宗商品夯 散裝航運旺

大宗商品變成大國角力戰場，散裝航運業可望漁翁得利！在中美歐主要國家競相砸錢投資基礎建設、解封拚經濟下，鐵礦石、鋁土礦、黃小玉等六大商品全球貿易量在4、5月連創新高；Clarksons Rerearch預估今年全年大宗物資貿易量將逾53億噸、年增3.7％，挑戰天量紀錄，散裝航運續航馬力強。

【3】疫情拖累 軍公教明年調薪有變數

儘管央行日前上修今年經濟成長率預測值至5.08％，惟5月中以來本土疫情大爆發，全國三級警戒，重創國內餐飲、零售、服務、觀光旅遊業等，在疫情拖累下，明年軍公教調薪出現變數，行政院知情官員強調，明年軍公教是否調薪，仍待觀察7月中旬疫情是否減緩，唯有疫情「壓」下來，調薪機會才比較大。

【4】馳援紓困 行庫中小企授信續衝

本土疫情爆發，紓困牽動八大行庫中小企業授信5月再衝高。根據八大行庫內部最新統計，截至5月底止，全體行庫的中小企業授信餘額單月增加626億元，總戶數增加5658戶，雙雙創下近半年單月最大增幅。截至5月底止，八大行庫中小企業授信餘額合計4兆8927億，總戶數29萬1246戶。

【5】經濟重開後 尖牙股走勢分歧

美國新冠疫苗接種率高讓疫情消退和經濟持續好轉，使去年股價同步走強的尖牙股在今年出現走勢分歧。臉書和谷歌母公司Alphabet受惠線上廣告收入增加同時，亞馬遜、蘋果與網飛等表現落後大盤。