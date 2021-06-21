親綠寫手林瑋豐日前在網路攻擊疾管署防疫平台「疾管家」，自導自演製造大陸認知作戰假象，引起軒然大波。對此，台北市議員徐巧芯質疑，只有林瑋豐在「認知作戰」嗎？並表示，「我來表演抓蟑螂給你看」。

徐巧芯昨（20）日在臉書表示，先前林瑋豐在網路上自導自演被抓包的事引起軒然大波，但她想問的是，這樣做的只有一個林瑋豐嗎？還是有千千萬隻蟑螂在躲在後面呢？

今年5月13日，民進黨在記者會中提到一些在PTT上「要求趕快跟大陸購買科興疫苗」的貼文，稱這些文章被判定為中共認知作戰。徐巧芯指出，拿民進黨中央提供的文章，搜尋這篇作者opemhood（大漢堡）的過往推文、發文紀錄，有趣的是他今年確實不斷的發挺共文，看起來確實像個粉紅帳號，但只要往回查它的紀錄，就會發現端倪。

徐巧芯指出，該帳號曾發過「恭喜蘇巧慧當選！鄭寶清當選萬歲！爽！」「抱歉我應該早點貼出國民黨黨工情資，鄉民準備備戰！」等文章。徐巧芯說，這些是先拋磚引玉，還有更多大家可以自己查。

對此，網友在徐巧芯PO文下方留言表示，絕對不只林瑋豐一個，民進黨這麼大的政黨，「你跟我說就林一個人負責這工作，然後又很巧的被抓到？大概只有覺青會相信」「任何人可以反對，但是看不起反串的」「民進黨網軍製造的混亂，還真是不勝枚舉」，但也有人說，好像沒有證據證明那傢伙是假帳號，只是政治立場改變。