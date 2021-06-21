美股上周五重挫，台股今(21日)開盤以17305.49點、小跌13.05點開出後，指數開低走低，跌破17200點，跌逾百點，遭外資降評的台積電開在590元，下跌13元，20日宣布腸病毒71型疫苗三期解盲成功的高端疫苗，股價開盤下跌2元，開在268元，至於航運股仍逆勢抗跌。

高端疫苗20日宣布病毒71型疫苗第三期多國多中心臨床試驗解盲成功，包括安全性、免疫生成性、疫苗保護力三大指標結果合於預期，但對於美國援助疫苗到位，高端會否策略轉向，以及申請緊急授權（EUA）進度為何等問題，高端總經理陳燦堅均婉拒回答。

美國聯準會(Fed)釋出提前升息的鷹派訊號，加上美股上周五(18日)適逢指數期貨、指數選擇權、個股期貨及個股選擇權合約到期的「四巫日」，美股重挫，道瓊指數收盤下跌533.37點(或1.58%)，收在33290.08點，創下去(2020年)10月以來最大單周跌幅，標普500指數終場下跌55.41點(或1.31%)，收在4166.45點，那斯達克指數下跌130.97點(或0.92%)，以14030.38點作收，費城半導體指數下跌78.90點(或2.44%)，收在3152.81點。台積電ADR收盤下跌2.80%，聯電ADR也下挫4.98%。

台股18日橫盤整理，指數一度站上17417點的近期新高，富時指數尾盤調整，終場加權指數以17318.54點作收，下跌72.07點，成交值5349億元，三大法人同步賣超，合計賣超198.31億元，其中，外資及陸資賣超162.58億元，投信賣超24.69億元，自營商賣超11.04億元。