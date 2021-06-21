【愛傳媒楊忠衡專欄】郭董要見蔡總統，結果同時請來了台積電的劉董，好像各路人馬進了龍門客棧，笑容底下不知打什麼算盤。

一到晚上，各路電視名嘴早已養足精神，迫不及待各自表述。從他們眉飛色舞、口若懸河的表演，打敗所有職業說書、相聲、講古藝人。

內容從醫學講到科技，從經濟扯到政治；精彩勝過三國混西遊，甄環配水滸。把小小一張會議桌，解讀成國內三教九流、海峽兩岸、世界列強的角力桌。

這讓我想到小時讀的成語故事「二桃殺三士」。春秋時代的齊景公，為了收伏手下三員大將，採用晏子獻策，賞賜三個人兩顆桃子。

結果三個大將在各自想太多的情況下，先後自盡。齊景公除掉三個心腹大患，只用了兩顆桃子，堪稱史上CP值最高的平亂計謀。

我當時年紀雖小，卻自許聰明打從心底不信。三個功業彪炳的大將軍，什麼世面沒有見過？怎麼可能為了兩顆桃子，自尋絕路呢？又不是三歲小孩？

一直到好不容易活了那麼大歲數，才明白「人世」是怎麼回事。每個人就像棋盤上的一枚棋子。

表面上各自平靜的杵著，其實彼此間存在無形的聯動厲害關係。隨著棋局進行，棋子間的壓力愈絞愈緊。看不懂的，只看見棋子挪移，看得懂的高手則可能在數著之前，就悟到對方的「殺機」。

輕輕放下的兩顆桃子，可能已經註定三名武將的死棋。第一位懂的將軍選擇自殺，他的死造成新的壓力，迫使第二位不得不跟著自殺。

那麼第三位有可能帶著兩顆桃子，獨自安然微笑離開現場嗎？那兩個枉死的仇家勢力會放過他嗎？他這麼白目，皇帝又可能獨厚他嗎？除了自殺，沒有別的選項。小小的動作，背後力道萬鈞。

同樣的，看似平淡無奇的安排，誰知道棋局背後的計謀是什麼？也難怪名嘴們要興緻勃勃的捕風捉影了。

自古有明訓，人類最大的對手還是人類自己；疫苗是焦點，在這幕戲裡反而靜靜成為配角，就像關鍵的兩顆桃。事情將如何發展？搬張椅子看下去。

作者為廣藝基金會執行長

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