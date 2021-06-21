【愛傳媒陳麗玲專欄】美國為什麼會突然宣布贈與台灣的莫德納疫苗從75萬劑增加到250萬劑？而且立即專機送到台灣？

原因有以下四點：

第一，郭台銘買的5百萬劑BNT疫苗快成局了，顯然條件及價格會優於檯面上公開的資訊！

站在綠營立場，絕對不能讓郭台銘拿到首功。因為他曾經是國民黨的總統初選候選人之一；所以，當行政程序故意拖延拖延不下去的時候，就必須打台積電這類牌，把郭台銘的首功稀釋掉，而台積電牌效果並不能解蔡政權危機！

第二，蔡英文政府因為疫苗、疫情處理不當，導致失控危及綠營政權，美國必須要現在立即出手幫她一把！

第三，本以為日本的AZ疫苗能幫台灣綠營一把，結果沒想到反而造成老人家不明猝死案例大幅增加，日本的出手變成了反效果！

第四，被綠營高度期待的高端疫苗，因為試驗及施打的程序不符合國際的疫苗SOP，且爭議性越來越大，七月如果要強行上陣，反而會引起台灣老百姓更多的質疑與反彈！

就像國際間的疫苗外交案例一樣，只要美國的盟友或想拉攏的國家向中國大陸提疫苗支援要求，而大陸也同意幫忙，美國一定立刻亡羊補牢，台灣不例外，也是相同的情形！大家不必太認真！美國只是把台灣當棋子！

作者為律師

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