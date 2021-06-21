大谷翔平第23轟出爐！天使21日與老虎大戰10局吞敗，但大谷在第5局轟出兩分全壘打，讓他重新與藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)並列大聯盟全壘打王，運動家歐森(Matt Olson)同日敲出第20轟緊追其後。國聯全壘打王暫時是22轟的教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。老虎終場以5-3獲勝。

大谷翔平第23轟追平美聯全壘打王。（MLB臉書）

宣布參加今年全壘打大賽的大谷翔平愈打愈猛，近7場比賽居然有6支全壘打，包括一次單場雙響炮，對老虎4連戰狠敲了4轟。這一支出現在5局下半，二壘有跑者，老虎先發投手是最近「黏黏球」疑雲纏身的麥茲(Casey Mize)。大谷積極出棒，打成兩好一壞，麥茲一顆從好球帶下緣進壘的滑球被大谷撈到，這球一路飛出了中外野圍牆。

大谷跑壘時相當振奮，因為這一轟還將比數追平為3比3。同時這是他美職第70轟，他擔任投手時累積139次奪三振，成為史上第4位「70-100」的二刀流俱樂部成員。先前3位是貝比魯斯(Babe Ruth 投手轉野手)、林戴爾(Johnny Lindell 野手轉投手)、安基爾(Rick Ankiel 投手轉野手)。

單季23轟突破了大谷在2018年22轟（美聯新人王）的生涯紀錄，當年他在第101場繳出第22轟，今年他只用66場就辦到了。由於他總是擺在第2棒，打點上比較吃虧，近來6轟但只有9分打點。

老虎第10局靠著卡麥隆(Daz Cameron)的安打送回兩分，大谷10局下獲得四壞保送，但是天使該半局吞下3K而敗戰，讓老虎躲過系列賽橫掃。