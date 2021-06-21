美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，由華航CI5169專機載運，於當地時間19日早上8點30分左右自美國田納西州曼菲斯機場起飛，於20日下午4時30分抵達桃園機場。美國在台協會（AIT）處長酈英傑與疫情指揮中心指揮官陳時中都到場接機。（陳麒全攝）

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，昨（20）日下午4時30分由華航專機運抵桃園國際機場，對於民進黨立委羅致政表示，美國以行動打臉國民黨的唱衰，以及綠營側翼用此事圍剿藍營人士「去打科興」等回應，國民黨青年團副團長何元楷強調，他們的立場一貫是爭取國產疫苗三期試驗、國際疫苗，但綠營卻以此製造分裂，他痛批，「綠營眼中只有同黨一命，沒有同島一命」。

何元楷昨在臉書表示，台灣缺疫苗之際，美國捐贈幫助我們，應不分黨派的感謝，國民黨政治人物也前去AIT臉書下留言表示感謝，誰知道凡藍營留言者，均遭到民進黨網軍、側翼攻擊，不斷抹黑抹紅，甚至對美贈台疫苗一事，民進黨對藍營攻擊抹黑。

至於質疑蔡政府消極坐等他國捐贈疫苗，何元楷指出，國民黨強調的是透過進口疫苗，來解決國內疫苗不足的問題，而蔡政府似乎對進口疫苗束手無策，甚至不斷強調要給國人施打未做三期試驗的國產疫苗，如今日本、美國均捐贈疫苗給台灣，並非透過購買，換句話說，蔡政府若積極向他國採購疫苗，或積極爭取採購疫苗，人民哪還要「苦等」疫苗的到來？

何元楷批綠營側翼分裂台灣。（圖／摘自何元楷臉書）

何元楷強調，國民黨立場不變，要求進口疫苗來解決疫情問題，基於捍衛國民健康，堅持拒絕蔡政府拿二期國產疫苗給國人施打，且若真要打國產，請按照流程完成三期試驗，不然一律使用進口疫苗來解決疫情危機，要替國人爭取好的疫苗，只為了保障國人健康，希望疫情趕快度過，還給國人正常生活，但心寒的是，前去留言感謝卻被綠營網軍側翼無良瘋狂圍剿，抹黑、抹紅。

面對民進黨立委批評國民黨「唱衰扯腿」台灣，何元楷質疑，國民黨從過去到現在的立場一直不變，就是要為國人爭取疫苗，何來唱衰台灣？何來扯後腿？現在台灣收到美國捐贈的疫苗，相信對台灣每個人來說都值得高興；然而，民進黨竟馬上利用此事跳出來攻擊，這對他們來說相當不公平，也讓他意識到，對綠營而言，只有「同黨一命」，沒有同島一命。