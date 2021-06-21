國內長者陸續施打疫苗，也傳多起猝死案，而醫療專家仍呼籲打疫苗利大於弊，67歲資深藝人譚艾珍昨（20日）深夜就在臉書發文提到：「其實阿公阿嬤們不怕死，最怕的是拖累兒孫、連累別人啦！」譚艾珍呼籲長輩在打疫苗之前，要把身體照顧好、增加免疫力，譚艾珍發文也獲得網狂讚她有智慧。

譚艾珍在去年升格當阿嬤後，她就不時分享與孫子「新醬」的生活日常，近期適逢日本、美國接連捐贈疫苗，譚艾珍設計祖孫對白「新醬：阿嬤！你們有疫苗了ㄟ！阿嬤：新醬要記得感恩啊！感恩日本、感恩美國！感恩很多人喔！」同時，譚艾珍也直言：「其實阿公阿嬤們不怕死，最怕的是拖累兒孫連累別人啦！」

譚艾珍進一步提到：「多數老人家是重症，醫療過程成本高也非常非常的辛苦，而且也有可能傳染給別人及子孫，日後身體衰弱又可能增加了兒孫們負擔，這才是阿公、阿嬤們最不願意的啦！」因此，譚艾珍認為，老人家打疫苗加強保護不是為了自己，而是為了兒孫、為了社會減輕負擔。

譚艾珍臉書全文。（圖／取材自譚艾珍臉書）

最後，譚艾珍呼籲長輩在打疫苗之前，當務之急是要把身體照顧好「多蔬食、多運動，增加免疫力卡實在啦！」譚艾珍發文獲得網狂讚她有智慧「照顧好自己，打疫苗保護自己」、「智慧的阿嬤」、「老學姐就是永遠正能量，不批評，太棒！！！愛珍姐！」、「好理性好健康的想法」。

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