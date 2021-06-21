網路紅人張哲生分享1則感人懷舊故事，1名網友的父親30年前買下「裕隆速利321」，不過因事故不久後就將車報廢，沒想到該網友今年卻在網路社團上看到當年那輛車，順利將車買回後，他再次拍下與當年類似的照片，就是妹妹與車子合照，當年二八年華的妹妹如今已是成熟女子，但父親早已過世，他感嘆「彷彿久別的老爸也回來一家團圓了」。

張哲生在臉書上分享1則網友投稿的故事，1名網友的父親在1991年考上駕照買得裕隆汽車的「速利321」，不料在行經北市文林北路內側時，被突然左轉的3噸半貨車攔腰撞上，當下雖無大礙，車體也無嚴重受損，但幾年後父親仍將車報廢處理；而該網友今年2月竟在網路社團「裕隆速利尖兵321」中看到疑似當年被報廢的車子。

1名網友的父親30年前買下「裕隆速利321」，不過因事故幾年後就將車報廢，沒想到該網友今年卻在網路社團上看到當年那輛車，並拍下與當年類似的照片。（圖／翻攝自張哲生臉書）

該網友看到網路社團中那輛車「其車身鈑件特殊位置有個凹痕，和記憶中一模一樣」，他為了確認還聯繫車主，特地南下看車，果然確實為當年那輛車，他激動地說「就是那輛失散了二十幾年的家庭成員啊！」最後如願向車主買回該輛車，他在本月14日開著該車載妹妹回老家與母親過節，看著久別重逢的愛車回來，雖然父親已經離世，他難過地說「彷彿久別的老爸也回來一家團圓了。」

該網友在當年1991年拍下年輕的妹妹與車子合照，如今事隔30年，他又再次拍下妹妹與車子的合照，讓他深刻體會「車不只是車，更是家中凝聚家人情感、承載家庭回憶的重要成員！」其他網友則留言說，「太感人了」、「充滿洋蔥啊」、「還能再相遇超感人」；不過也有人說報廢車輛不能復駛，質疑當初報廢場業者私下整修轉賣，又或是不同車。