這下子就算聯盟公布裁判報告坦承錯誤，也改變不了籃網淘汰現實！NBA在21日公布，籃網與公鹿的東區準決賽G7正規賽與延長賽最後2分鐘裁判報告，確定在關鍵時刻總共出現3次誤判或漏吹，其中2次對籃網很不利，但籃網也只能認了。

裁判報告坦承這場G7的第1個誤判，出現在正規賽還剩1分12秒，籃網前鋒杜蘭特出手被公鹿前鋒塔克打手犯規，杜蘭特應該擁有兩罰機會，這個誤判可說相當關鍵，因為打手犯規沒吹，場上局面變成杜蘭特被公鹿後衛米德頓抄截成功。

原本籃網很有機會靠著杜蘭特罰球追平，卻因裁判這次誤判，變成米德頓站上罰球線兩罰俱中，幫助公鹿在正規賽最後1分05秒，取得109比105領先，儘管接下來籃網靠著杜蘭特連進兩球扳平，把比賽逼入延長，但籃網明顯被「做」了。

至於第2個對於籃網相當不利的離譜誤判，出現在延長賽還剩1分34秒，公鹿前鋒阿提托康波在禁區內直接撞倒籃網中鋒布雷克葛瑞芬，這應該是進攻犯規，球權歸於籃網，可惜裁判選擇無視，也讓接下來場上局面徹底倒向公鹿那邊。

因為當時籃網還以111比109領先，假如阿提托康波被吹進攻犯規，氣勢勢必轉到籃網這邊，沒想到裁判再次不吹，反讓布雷克葛瑞芬接下來吞下第6犯畢業離場，阿提托康波也在最後1分12秒投進追平球，造就籃網無奈延長吞敗淘汰結局。