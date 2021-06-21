台積電(2330)17日除息2.5元，再度上演一日填息好戲，18日股價雖小跌0.5％、收601元，但獲外資連二日加碼，18日買超4,059張，呈現逆勢回補；惟18日美股反應升息預期的利空，道指重挫533點，台積電ADR跟跌2.8%，加上美系外資將其降評至「中立」、喊出580元目標價，今早股價恐面臨600關保衛戰。

外資圈目前對台積電大多都給予「優於大盤」、「買進」評等，目標價約落在749元，惟一美系外資最新報告卻跌破市場眼鏡，將其降評至「中立」並給予低於市場共識約23％的目標價、至580元。

此美系外資指出，台積電憑藉商業化「摩爾定律」，帶動過去長時間的本益比擴張，但5奈米製程後的資本支出強度會更高，預估3奈米製程的晶圓已經無法再進一步下降，使得循著摩爾定律的成本優勢已經結束，這使得台積電正在失去關鍵代工的議價優勢。另外，透過3D封裝技術可以進一步提升晶片的效能，使得晶片微縮的誘因會逐漸減少，恐影響3奈米、甚至是2奈米等先進製程的需求，可能衝擊2022至2023年的毛利率降至50%以下，低於市場共識的52%。

然本土分析師指出，未來台積電觀察重點在於毛利率能否逐季創新高？EPS有沒有突破25元的實力？季配息從2.5元調高到2.75元能否推動股價走勢，分析師表示，目前台積電股價仍在600元上下區間震盪，投資人宜多方觀察，毋須過於緊張！

再觀察外資動向，今年以來外資持續賣超台積電，累積逾46萬張，但台積電股價卻漲逾14％，而目前外資占台積電總持股比率約達74.5％。再以近期來觀察，上周四個交易日，外資仍買超台積電近1.18萬張。

另一方面，台積電18日證實將購買德國BNT新冠肺炎疫苗捐贈政府使用，但市場卻出現雜音，質疑台積電購買疫苗未經董事會核准就推動，是否符合公司治理原則，有業界人士擔憂，台積電向來以上市櫃公司「超然且中立」的態度，獨立自主處理各項事務，若因疫苗採購而打破超然中立態度，日後在各項重大決策上，恐面臨不必要的包袱。台積電20日也發出聲明回應，6月董事會時已報告捐贈疫苗的可能規畫，充分討論後獲得董事會支持，但由於相關事宜尚有諸多不確定性，待確定之後，未來將正式提案，由董事會做成決議追認，並依法發布重訊公告相關資訊。