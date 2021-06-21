美國國土安全部於美國時間20日表示，美國分別與加拿大跟墨西哥陸上邊境，因新冠疫情影響，7月21日之前禁止非必要性旅行。

繼加拿大於18日宣布，原定加國時間21日到期，並自2020年3月以來，因應新冠病毒而實施的社交禁令持續執行後，美國方面也將實施這項長達一個月的旅遊限制規範。

據悉，美國政府上周就旅行有關限制，分別與加拿大和墨西哥已討論過。同時，也預定每兩星期都會舉行一次相關會議。

美國國土安全部指出，最近幾周都有正向發展，並正在與美國其它部門，一起參與跟加拿大和墨西哥的專家會議，以確定在何種條件下，可以較安全與持續地放寬疫情禁令。

在夏季旅遊旺季前，有些美國議員與深受禁令其害的邊境社區，疾呼鬆綁限制。

加拿大政府方面，也正面臨著來自不同業者與旅遊產業要求放寬禁令壓力。因避免新冠病毒擴散，從2020年3月開始實施這項限令以來，視疫情發展每個月都會更新一次限制內容。

加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)態度強硬，上周曾表示，與美國邊境基本上都會保持關閉，除非75%加拿大民眾都打過至少一劑新冠疫苗，且20%是完全接種的。

據悉，上周美加兩國會談中，美國政府不願對取消此禁令設定一個具體門檻。

加美議會小組(Canada-U.S. Interparliamentary Group)18日認為，美加雙方政府無法就放寬邊境限制一事達成共識，自己完全無法接受。

至於英國以及歐盟方面，美國也正會談旅遊相關禁令鬆綁。不過，美國官員與航空業者日前表示，預估拜登政府最早要到7月4日左右，也就是美國國慶時，才會公布比較明確措施。