國泰金(2882)公布6月國民經濟信心調查結果，由於疫情升溫進入第三級警戒，景氣展望與現況指數皆下滑，同時，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆下降。

調查指出，國發會最新公布的4月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；而由於本土疫情升溫，防疫進入第三級警戒，影響景氣展望指數由5月23.5明顯下降至-20.3，現況指數由5月40走低至-51.5；民眾薪資上漲預期指數由5月9.7下滑至-11.7，大額消費意願指數由5月13.8降至-22，顯示封鎖措施升至第三級明顯讓消費信心受到抑制。

主計總處估計2021年經濟成長5.46％，通貨膨脹率1.72％，6月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.87％，略低於上月的3.95％，69％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，亦較上月的78％減少；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.82％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為66％。

台股歷經5月震撼教育後反彈，但國內疫情惡化令封鎖措施提升至第三級，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆下降。對股市的樂觀指數由5月19.3下降至2.2，風險偏好指數則由5月21.7下滑至4.6。