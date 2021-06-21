宏達電(2498)今(21)日與中臺科技大學共同宣部高等教育深耕計畫，持續將VR導入教育場域，讓VR在醫學教育培訓中發揮最佳的協助，宏達電也藉此培植VR在教育領域的實力。

中臺科技大學與宏達電自2017年合作導入VR解剖教學、2018年成立全台首創VR自學中心，提供學生多元彈性的學習自主空間、於學習中提出反思，並動手解決問題的科學素養，此自學中心締造了學生借用率滿載的實績。今年更進一步深化合作、成立「VR未來教室」，教室內一共建置20組VR頭盔，讓師生可以同時進入虛擬空間進行教學活動，導入VR教案開發相關課程與計畫，包括VR教材開發工作坊、VR教案開發平台Virti，以及醫學模擬情境教學3D Organon人體解剖教學與遠端協作和會議平台「VIVE Sync」等應用，讓VR在醫學教育培訓中發揮最佳的協助，透過與真實環境臨場感結合與重複性練習，大幅提高學習效率及專業度。

此次宏達電協助中臺科技大學導入的「VR教案開發平台Virti」，受到英國國民保建署的教學肯定之外，更應用於美國領先的非營利性醫院Cedars-Sinai醫學中心對抗COVID-19疫情時，進行個人防護裝置的穿戴訓練中，同時也登上紐約時代廣場Nasdaq Tower致謝Virti，以VR對抗疫情的傑出貢獻。

宏達電企業解決方案副總經理李文材表示，VR在數位學習里程碑上扮演了非常重要的角色，將過去平面學習的方式提升至猶如置身在真實醫療環境中進行重複演練訓練，大幅提升學生的專注度及學習成效。而結合遠端協作和會議平台VIVE Sync，可讓學生及老師打破空間限制，進行簡報及匯入3D立體模型互動，達到遠距協作與溝通學習能力最佳化，將會推動下一波卓越教學文化。