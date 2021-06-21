人氣卡通《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）1999年開播紅遍全球，當中海綿寶寶的好友派大星，在當了20多年配角後，終於「單飛」了！派大星衍生劇《派大星秀》確定將在7月播出，派大星的家人更會一起現身講脫口秀。

美國人氣卡通人物《海綿寶寶》最早以電視動畫問世，近幾年陸續推出了三部電影動畫，像是去年的《海綿寶寶：奔跑吧》（The SpongeBob Movie: Sponge on the Run）更是找來「殺神」基努李維（Keanu Reeves）合作演出！如今《海綿寶寶》演藝事業又將更上一層樓，將推派好友派大星為主角，推出個人脫口秀節目！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

在《派大星秀》中，派大星把房間變成攝影棚，為街坊鄰居主持起自己的脫口秀節目，要來介紹他和他的家人。雖然派大星的父母Bunny、Ceci、爺爺GrandPat 非常支持，但他們依舊是日常發揮荒謬實力，因此派大星的八歲妹妹Squidina 要擔任節目製作人角色，確保這脫口秀可以順利進行。而《派大星秀》中也將出現《海綿寶寶》的角色客串。

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《派大星秀》一樣是《海綿寶寶》的創意團隊製作，派大星也同樣由比爾法格巴克（Bill Fagerbakke）配音，《派大星秀》首季預計13集於七月播出，一起先從預告看起來。

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)