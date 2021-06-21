民眾黨立委高虹安。(取自高虹安臉書)

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗昨(20日)順利抵台，蔡英文總統昨列舉催促延遲到貨疫苗、接洽願意提供疫苗國家、與民間合力購買等3大管道，強調政府不會因此鬆懈。民眾黨立委高虹安表示，目前全台灣的疫苗到貨量約為235萬劑，加上美國捐贈的250萬劑，台灣有機會開始為優先接種次序以外的人員施打疫苗，疫苗調度開始可能有餘裕之下，應該思考4件事情，包括是否可以讓國產疫苗時程放緩、認真做完三期臨床試驗讓國人安心，不要變成「早產疫苗」？

高虹安20日在臉書說，最應該感謝的，除了美國政府展現堅定友誼，還有許多在台美之間奔走、在異鄉前線奮戰的外交人員的努力，目前全台灣的疫苗到貨量約為235萬劑、疫苗接種人次大約為143萬人次，加上美國捐贈的250萬劑，台灣有機會開始為優先接種次序以外的人員施打疫苗。

高虹安認為，政府疫苗調度開始可能有餘裕之下，應該思考4件事情，分別是第一，現有疫苗接種次序是否有需要調整？如有聲音呼籲應優先撥新進捐贈的十分之一讓戰備人員施打，確保國軍戰力；第二，優先接種次序後的其他次序為何？政府應盡快規劃公布；第三，國際認證的安全疫苗開始加快進來，是否可以讓國產疫苗時程放緩、認真做完三期臨床試驗讓國人安心，不要變成「早產疫苗」？

高虹安指出，最後一點就是，這段時間開始接種疫苗，各地有許多情況出現，中央與地方政府溝通疫苗施打的規劃與接種群體分配應更加強、保持資訊暢通。她也說，為了守護台灣人民的健康與生命安全，這段時間大家都付出很多，在全球疫苗缺貨的情況下，台灣自購的疫苗屢屢卡關延期，更彰顯國際朋友協助的重要，政府與國人可以高興一晚，但不能因此自滿。

最後，高虹安喊話，防疫戰鬥尚未結束，要達到全台可以解封覆蓋率的國際認證安全疫苗數量，也還尚未充足，「同島一命」、「團結合力」，獲取更多疫苗「越快越好」的努力還沒有停歇，要保持審慎、繼續奮鬥。