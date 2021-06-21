受美股大跌影響，台股加權指數21日開低在17305.49點，被外資降評的台積電（2330），股價開低在590元，大跌13元，惟航運股依然強勢，包括貨櫃三雄長榮（2603）等，散裝航運股裕民（2606）等，以及面板族群紛紛走揚，台股早盤雖指數雖大跌逾百點，但人氣股航海王股價依舊一片紅通通。

美國聯準會官員布拉德說他支持2022年就升息、比市場原本預期還要早上許多，再加上四巫日攪局，衝擊美國四大指數6月18日走軟，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數，寫下數個月以來最大單周跌幅。

道瓊工業平均指數6月18日終場下跌1.58％（533.37點）、收33290.08點，創4月1日以來收盤新低；周K線下挫3.45％，創2020年10月30日當周以來最大周跌幅。

那斯達克指數下跌0.92％（130.97點）％、收14030.38點；周K線下跌0.28％。

費城半導體指數下挫2.44％（78.90點）、收3152.81點；周K線下挫1.78％。

元富投顧指出，最近聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策可能搖擺，會持續一段日子，美國CPI大增5％，市場解讀為短時間現象。台股17000整數關卡，成多空重要關卡，目前站穩中，原則上以熱門強勢股操作。

現階段觀察重點，優先選擇漲價題材到年底或後疫情時代概念股，短線主打貨櫃和散裝航運，包括萬海、長榮和陽明是重要指標，散裝的部份，包括四維航、中航、台航、新興和裕民等，也將是強勢股。

電子股的部份，包括茂達、力旺和晶技屬投信作帳股，也可留意。