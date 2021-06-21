台股累計今年初開盤迄6月18日共108個交易日，集中市場總成交值為44兆5476.81億元，市場日均值為4124.79億元，股票成交量週轉率為108.60％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：IC設計股、矽晶圓股、晶圓代工股、外銷績優股、航運貨櫃及散裝股等，看本周台股指數區間為17000～17700點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.技術面多頭排列，指數維持在月線之上，各天期均線呈現多頭排列，自15159低點反轉上漲以來，6/7低點16775點不僅代表回測季線，更高於5/27低點16419點，確認多頭格局

2.電子股人氣回流季底作帳，第1季台積電衝高後拉回修正後，電子股各族群輪流陷入整理，5月起面板股大跌，電子股比重一度降至40％以下，6月中旬後投信法人季底作帳，各電子公司高調宣布營運不受疫情影響，訂單滿載展望樂觀，電子股開始反應旺季效應。

3.新冠疫情受控，雖然三級管制可能持續，但新增確認數已比5月大幅下降，加上疫苗接種啟動，市場恐慌氣氛降低，出口數據也未受疫情衝擊。