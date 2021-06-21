新冠肺炎疫情加劇讓民眾對經濟信心急凍，唯有台股投資信心始終堅挺。國泰金控21日公布6月國民經濟信心調查結果，有68.3％的受訪者覺得經濟比過去半年惡化，經濟現況樂觀指數從5月初的40急降為-51.5，創13個月新低，亦有逾49％看壞未來半年經濟，連帶消費、就業等信心都「急凍」，但國泰金分析，這波疫情「恐慌」情續已不像去年3月嚴重，未跌破去年3~5月的低點。

且在一片信心急降中，台股投資信心仍然堅挺，6月仍是有37.2％的受訪者覺得未來半年台股仍會持續上漲，依舊高於本月35％看跌的比率，台股指數維持「正樂觀」，且已持續7個月；同時6月依舊有27.4％的受訪者有意將現金、存款轉進股市投資，風險偏好指數為4.6，進入第13個月正指數，續創此調查2010年3月開辦以來，最長期間的正投資股市意願。

國泰金分析，主要是去年3月新冠肺炎就襲擊全球，今年5月中之後台灣新冠肺炎疫情警戒雖升高到第三級，但因新冠肺炎疫苗已問世，民眾對經濟等信心雖急凍，但都未跌破去年的低點。

不過，疫情升溫讓部分行業仍是受衝擊，因此6月就業現況指數急降為-70，有75.2％受訪者覺得現在找工作比過去半年困難，是13個月來的新高比率，亦有55.8％的受訪者覺得未來半年找工作會比現在更難，未來就業指數在6月亦是-41.5，但仍高於去年3月及4月。