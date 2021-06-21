國軍桃園總醫院爆發院內感染，21日展開全面採檢湧人潮。(呂筱蟬攝)

國軍桃園總醫院群聚感染事件持續擴大，包含急診室護理師、病人、看護工及確診者家屬共13人染疫，院方今天採取全面性採檢，約9點現場已湧現醫護人員排隊等待檢驗，有看護工前來表示，日前有在醫院照顧病人，雖然不久前已經出院，自己也休息快一個禮拜，看到新聞還是趕快跑來採檢比較心安。

國軍桃園總醫院醫療部主任楊仲琦棋指出，目前院內預計21日一整天會把全院包含員工、病患、陪病者及外包商共1300多人做採檢，院內狀況目前配合中央流行疫情中心指導原則，落實分倉分流機制，後續也會有醫護第二劑疫苗施打的時程，現在首要任務就是做全面採檢及加強院區清消，會根據院區熱區作嚴格人員管理，目前已經停止門診、急診、新入院、病人入住等業務，會針對康復病人方面禁止跨區移動，也會安排專人在這次事件後針對醫護人員做心理關懷及後續的健康監測。

桃園市長鄭文燦20日指出不排除國軍總醫院有清零計畫，楊仲棋對此則表示，得看今天採檢結果的採陽率，若比例偏高當然會有後續清零計畫，要看採檢結果而定。他表示，目前全院醫護97％都已接種過第一劑疫苗，有169名醫護接種過第二劑疫苗，這次染疫的護理師都接種過第一劑，一位已接種1個月，另一位6月8日接種，針對這次接種疫苗後仍染疫，所以會更積極安排全院醫護人員第二劑接種疫苗。