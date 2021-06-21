新冠病毒肆虐全球一年多，除了重創經濟命脈，還嚴重影響人民健康。日本搞笑男星高野二郎去年12月不幸確診，經過長時間的休養，近日漸漸恢復演藝活動，但他無奈表示後遺症相當多，甚至比剛出院時還要嚴重。

根據日媒《NHK》報導，高野二郎3年前強忍身體不適繼續工作，結果引發急性肺炎，導致心臟衰竭，所以日本去年新冠肺炎大流行時，他一直很小心，深怕一個不注意就染疫，想不到還是在12月14日確診，送醫急救時，高野二郎已經嚴重到需要仰賴呼吸器維生，之後就失去意識，足足昏迷到12月22日。

高野二郎驚魂未定的表示：「當我醒來時，看到馬上就要聖誕節了的新聞，簡直嚇了一跳」，昏迷的8天裡，他的身體出現驚人變化，不僅體重暴跌20KG，手腳的肌肉開始萎縮，連站立都成了問題。

在最需要照顧的時候，高野二郎因染疫被隔離在病房，親友並沒有辦法前往探望，但他沒有放棄希望，積極的跟病毒對抗，終於在2021年1月15日成功出院；不過，新冠病毒沒因此放過他，高野二郎透露出院至今5個多月了，還是飽受後遺症的困擾，甚至比剛出院還要不舒服，「我現在只要走200公尺就會氣喘吁吁，手臂肌肉也經常痠痛難耐，心臟還開始出現問題，新冠真的太可怕了。」高野二郎本來沒打算透露染疫的事，但在醫護人員的建議下，認為他能透過公眾人物的身分推廣新冠肺炎的危險性，盼望人民提高警覺，才鼓起勇氣跟外界分享抗疫心路歷程，呼籲大家千萬別掉以輕心。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922