在病患移出中港澄清醫院專責加護病房時，拔管當天總共出動7名人力，3人穿著兔寶寶裝，進去拔管及負責房間的清潔。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

中港澄清醫院接手數位由北部送來的新冠肺嚴重症患者，特別由呼吸照護中心的團隊加上支援的人力，成立新冠肺炎重症團隊，全力執行醫療任務。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

重症病房內的暖流！一位50多歲的新冠肺炎重症男由北部轉到中港澄清醫院專責加護病房治療，經14天的治療順利拔管轉普通病房，並經肌力訓練後出院返回北部的家。PCR轉陰也剛好是拔管日，院方出動7名人力協助病患換新衣，並轉進新病房迎接無病毒的「新生日」，護士訝然看到病人努力、反覆彎著右手大拇指表達「謝謝」，心情也激動不已。

這位病患於5月29日由北部轉中港澄清醫院專責加護病房時，當天血氧在未使用氧氣設備下降至70％~80％，雙側肺浸潤、呈現急性呼吸窘迫症狀群，治療期間病情曾一度變壞。專責加護病房醫師謝佳珍表示，還好經過治療後有改善，插管治療期間，也逐漸調降呼吸器，往拔管計劃努力邁進。

到了6月8日，患者的鼻咽PCR檢測為陰性，接連6月9日與6月10日採檢氣管內管檢體檢測PCR的結果也是陰性，6月11日獲通知可以解除隔離，這樣的結果振奮醫護團隊，醫護貼心策劃要在拔管後，讓患者換新衣，穿沒有病毒的新衣、轉進普通病房，慶祝他的重生。

謝佳珍說，拔管當天總共出動7名人力，3人穿著兔寶寶裝，進去拔管及負責房間的清潔。一個人著兔寶寶裝在外面急救車前，準備萬一喉頭水腫，可能馬上進去支援插管。3人在門外，穿著一般防水隔離衣，準備將病人轉移去乾淨的房間。

護理長潘姵君很感動地說，當成功拔管後，由另一組醫護把病人送往乾淨的病房，此時，病人的右手一直在動，仔細一看，原來，病人很努力、反覆的彎著右手大拇指表達著無法說出口的「謝謝」。

因為這段時間的臥床肌力嚴重流失，病患轉由復健團隊接手治療，經完整肌力訓練，病人終於可以下床安全地走路，也順利出院返回北部的家。